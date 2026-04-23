Deniz altında yüksek basınç ve karanlık ortamda çalışan sualtı kaynakçıları, Türkiye’nin dev altyapı yatırımlarında stratejik rol oynuyor. Ancak mesleğin gerektirdiği ekstrem fiziksel dayanıklılık ve yüksek risk faktörü, ciddi bir personel krizini beraberinde getiriyor. İşverenlerin aylık 35 bin ile 50 bin dolar arasındaki tekliflerine rağmen, uluslararası sertifikaya sahip nitelikli işçi bulunamıyor.

SERVET DEĞERİNDE MAAŞ

Sualtı kaynakçılığı, hem profesyonel dalgıçlık hem de usta düzeyinde kaynak yetkinliğini aynı anda gerektiriyor. 20 ila 50 metre derinlikte; yüksek basınç, akıntı ve elektrik çarpması riski altında yürütülen çalışmalar, maaşları rekor seviyeye taşıdı. Standart sanayi kaynakçılarının 100 bin TL bandında kazandığı piyasada, sualtı uzmanları tehlikeli iş tazminatları ve proje bazlı primlerle ayda 2 milyon TL’nin üzerinde gelir elde edebiliyor.

FİZİKSEL ŞARTLAR CAYDIRIYOR

Nitelikli personel açığının temelinde, uzun ve maliyetli eğitim süreci ile mesleğin ağır çalışma koşulları yatıyor. Adayların profesyonel dalgıç ehliyeti aldıktan sonra TS EN ISO 15618-1 gibi uluslararası standartlarda uzmanlık eğitimini tamamlaması gerekiyor. Fiziksel zorluklar ve riskler nedeniyle meslek ömrünün 50 yaş civarında sonlanması, gençlerin bu alana yönelmesini engelliyor.