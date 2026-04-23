Türkiye’nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci ili olan Sivas, geçmişte çok daha geniş bir coğrafyayı kapsıyordu. 1924 yılında Kayseri’nin il yapılmasıyla birlikte, Sivas’a bağlı çok sayıda yerleşim birimi bu yeni idari yapıya aktarıldı. Kayseri Valiliği verilerine göre, Sivas'tan ayrılarak Kayseri’ye bağlanan bölgeler arasında Akkışla ilçesi stratejik bir örnek teşkil ediyor. İlk olarak Pınarbaşı’na, ardından Bünyan’a bağlanan Akkışla, 1987 yılında müstakil bir ilçe statüsü kazanarak bugünkü yapısına ulaştı.

İDARİ DÜZENLEMELER HARİTAYI YENİDEN ÇİZDİ

Sivas’ın kuzey bölgesindeki ilçelerin merkeze olan uzaklığı, idari işleyişte uzun süredir zorluklar yaratıyor. Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar gibi ilçelerin, bölgede kurulması muhtemel yeni bir il teşkilatına bağlanma ihtimali üzerinde duruluyor. Özellikle Suşehri veya Şebinkarahisar’ın il statüsü kazanması durumunda, bu ilçelerin Sivas’tan ayrılarak yeni bir idari yapıya dahil olması bekleniyor. Bu tür bir değişikliğin, Sivas’ın yüzölçümü bakımından Türkiye’nin en büyük illeri arasındaki konumunu etkileyeceği saptandı.

YENİ İLÇELERİN KURULUŞ SÜRECİ TAMAMLANDI

Cumhuriyet tarihinin idari kronolojisine göre, Akkışla 1954 yılında nahiye teşkilatına dönüştürüldü. 19 Haziran 1987 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 3392 sayılı Kanunla ilçe olan bölge, Sivas’tan Kayseri’ye geçiş sürecinin en somut örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar, idari sınırların nüfus hareketliliği ve hizmet erişimi kriterlerine göre değişmeye devam ettiğini bildirdi. Sivas haritasındaki olası yeni değişimlerin, bölgedeki sosyo-ekonomik dinamikleri yeniden yapılandıracağı tescillendi.

SİVAS'IN YÜZÖLÇÜMÜ STATÜSÜ TARTIŞILIYOR

Coğrafi olarak Konya'dan sonra en büyük il unvanını taşıyan Sivas, muhtemel bir idari bölünme durumunda bu unvanını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Bölge sakinleri ve yerel yönetimler, merkeze uzak ilçelerin hizmete erişimini kolaylaştıracak alternatif idari modelleri değerlendiriyor. Yeni il yapılanmalarının gündeme gelmesi, Sivas’ın tarihi sınırlarının Cumhuriyet döneminden bu yana en büyük değişimini yaşama ihtimalini güçlendirdi.