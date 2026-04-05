Türkiye’de yaş gruplarına göre kredi kullanım verileri, özellikle 56 yaş ve üzeri nüfusta borçluluğun son yıllarda dikkat çekici biçimde arttığını ortaya koydu. 2002 yılında yaklaşık 65 milyon olan nüfus içinde 56 yaş üstü kredi kullanan kişi sayısı 45 bin civarındayken, bu sayı 2024 itibarıyla 2 milyon 911 binin üzerine çıktı. 2025 yılının ilk dokuz ayında ise 2 milyon 555 bin kişi olarak kaydedildi.

HER 30 KİŞİDEN BİRİ

Verilere göre, 2002 yılında her 1.440 kişiden yalnızca biri 56 yaş üstü kredi kullanıcısıyken, günümüzde bu oran her 30 kişiden bire kadar yükseldi. Aynı dönemde Türkiye nüfusu yüzde 32 artarken, yaşlı borçlu sayısındaki artışın yüzde 6 bin 300 seviyesine ulaştığı görülüyor.

2002'DE 34 BİN SEVİYESİNDEYDİ

Yaş gruplarına göre incelendiğinde, 56-65 yaş aralığında kredi kullananların sayısı 2002’de 34 bin seviyesindeyken 2024’te 2 milyonun üzerine çıktı. 66 yaş ve üzeri grupta ise 2002’de yaklaşık 10 bin olan kredi kullanıcısı sayısı, 2025’in ilk dokuz ayında 624 binin üzerine yükseldi.

826 MİLYON LİRALIK BORÇLANMA

Kredi hacmi de benzer şekilde büyüme gösterdi. 2025 yılının ilk dokuz ayında 56 yaş üstü vatandaşların kullandığı toplam kredi miktarı 223 milyar lirayı aşarken, bu tutar günlük ortalama 826 milyon liralık borçlanmaya karşılık geliyor.

"YÜZDE 6 BİN 300 FIRLADI"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömer Fethi Gürer, "23 yılın sonunda AK Parti’nin Türkiye’ye vaat ettiği refah, yaşlılarımızı banka kapılarında borç almaya, ardından borç ödemede zorlanan bir noktaya taşıdı. İcra korkusuyla yaşar hale geldiler. Yaşlı ve de borçlu bir nüfusumuz var artık. AKP döneminde borçlu yaşlı sayısı 64 kat arttı. 2002'de bir stadyumu dolduramayan borçlu yaşlı sayısı, bugün koca bir şehrin nüfusuna erişti. 56 yaş üstü vatandaşların günde ortalama 826 milyon lira borçlandığı bir ülkeyiz. 2002’de sadece 45 bin olan borçlu yaşlı sayısı, bugün 3 milyona dayandı. Nüfus yüzde 32 artarken borçlu yaşlı sayısı da yüzde 6 bin 300 fırladı" ifadelerini kullandı.