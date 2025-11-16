Türkiye son yıllarda yalnızca saç ekimi, burun estetiği veya göz ameliyatlarıyla değil, sağlıklı bireyler arasında hızla yayılan “boy uzatma estetiği” ile de dünya çapında dikkat çekiyor. 2024’te ülkeye tıbbi amaçlarla gelen yabancı turist sayısı 1,5 milyonu aştı.

İtalyan Corriere della Sera gazetesinde yer alan boy uzatma çılgınlığı ile ilgili bir uzmanlara göre bu trend, ağır fiziksel acıları ve ciddi komplikasyon risklerini beraberinde getiriyor.

“BİR MİLİMETRE UZAMAK İÇİN AYLIK ACI”

Boyunu uzatmak için Türkiye’ye gelen Marco (35), 32 yaşındaki Amerikalı Peter ve 38 yaşındaki Frank gibi pek çok yabancı hasta, estetik kaygıyla oldukça çetin bir sürece giriyor.

Marco yaşadıklarını şöyle anlatıyor:

“Ağrı tarif edilemezdi… İçimde bir şey patlıyormuş gibiydi. İlk günler pişman oluyorsun. Her gün bacaklarını kendin uzatıyorsun, bir milimetre için bile inanılmaz acı çekiyorsun.”

Peter 172 cm’den 184 cm’ye çıktı, Frank ise 10 cm uzadı ancak ameliyat sonrası akciğer embolisi geçirerek ölümden döndü.

Boy uzatma operasyonlarının maliyeti yöntemine göre 20 bin ile 50 bin euro arasında değişiyor. Buna yaklaşık 8 bin euroluk fizyoterapi ve üç aylık otel konaklaması ekleniyor.

YÖNTEM: SİBİRYA’DAN DÜNYAYA YAYILAN TEKNİK

İlizarov yöntemi hala yaygın

1950’lerde geliştirilen İlizarov tekniğinde kemik kesiliyor, dışarıdan takılan sabitleyicilerle her gün belirli bir miktar açılarak kemik yeniden büyümeye zorlanıyor.

Daha modern ama pahalı yöntemler

Lon yöntemi: Kemik içine çivi yerleştiriliyor, dış sabitleyiciler yalnızca uzatma döneminde kullanılıyor.

Precice 2: Hastanın uzamayı uzaktan kumandayla kontrol ettiği daha modern bir teknik. Dış sabitleyici yok, izler daha az; ancak çok daha pahalı.

Her yöntemde uzatma süreci 3 ay sürüyor ve hastaların her gün fizyoterapiye ihtiyaç duyması gerekiyor.

UZMANLAR UYARIYOR: “ESTETİK AMAÇLI AMELİYATA HAYIR”

Endokrinoloji uzmanı Dr. Giovanna Weber, 1980’lerden bu yana bu hastalarla ilgilendiğini belirtiyor ve estetik amaçlı taleplerin tehlikeli olduğunu söylüyor:

“TikTok’ta görüp boyunu uzatmak isteyen gençler geldi. Bazı ebeveynlerle bile tartışmak zorunda kaldım. Riskler çok büyük.”

İtalya’da sadece ciddi tıbbi nedenlerle uzatma ameliyatına izin veriliyor.

CİDDİ KOMPLİKASYON RİSKİ

Dr. Weber’e göre ameliyatın riskleri:

Sinir hasarı

Emboli ve tromboz

Eklem sertliği

Tendon uzaması ihtiyacı

Kemik kaynamasında sorun

Enfeksiyon

Yürüyüş bozuklukları ve vücut oranının bozulması

Nitekim geçtiğimiz şubat ayında bir Suudi vatandaş, İstanbul Beylikdüzü’ndeki bir operasyondan sonra rehabilitasyon sürecinde hayatını kaybetti.

SAĞLIKLI BİREYLER NEDEN İSTİYOR?

Bu sorunun yanıtı Weber’e göre net: beden algısı bozukluğu ve sosyal baskı.

“Dismorfobi, sosyal izolasyon, depresyon ve intihar riskini artırıyor. Boy, bir takıntıya dönüşebiliyor.”

İstanbul Şişli’de klinik işleten Ortopedist Dr. Mehmet Kocaoğlu ise estetik amaçlı uzatmayı doğru bulmuyor:

“140 cm’den yüksek kişiler için önermiyorum. Uzun vadeli etkiler yeterince bilinmiyor.”

PİŞMAN OLANLAR DA VAR

33 yaşındaki Alman model Theresia Fischer, eşinin isteğiyle iki kez uzatma operasyonu geçirdi ve toplamda 14 cm uzadı. Ancak artık vücudunun orantısız olduğunu söyleyerek pişmanlığını dile getiriyor.

TÜRKİYE’DE DENETİM DE RİSK DE VAR

Türkiye Sağlık Bakanlığı’na göre ülkede 643 hastane ve 2 binden fazla klinik uluslararası tıbbi turizm kapsamında akredite.

Ancak özellikle estetik cerrahi alanında standart dışı merkezlerde yapılan operasyonlar nedeniyle gerçek riskler devam ediyor.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’na göre 2019’dan bu yana 28 Britanyalı turist, Türkiye’deki estetik operasyonlar sonrası hayatını kaybetti.

BURUN ESTETİĞİ GİBİ DEĞİL: ÖMÜR BOYU BAĞIMLILIK YARATABİLİR

İstanbul’da son iki yılda 200’den fazla uzatma ameliyatı yapan Prof. Yunus Öç şu uyarıda bulunuyor:

“Bu ameliyat burun estetiği gibi değil. Komplikasyon gelişirse hayat boyu birine bağımlı hale gelebilirsiniz.”