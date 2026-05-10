Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Muratlar köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı bu yıl da büyük ilgi gördü. Köy sakinlerinin yanı sıra çevre il, ilçe ve köylerden gelen binlerce kişi etkinliğe katıldı.
AŞIKLAR SOKAĞI'NDA GENÇLERİN KISMET ARAYIŞI
Etkinliğin en dikkat çeken bölümü, köy içinde yer alan yaklaşık 1,5 kilometrelik Aşıklar Sokağı oldu. Genç kız ve erkekler bu sokakta yürüyerek tanışma fırsatı buldu. Gün boyunca sokakta renkli ve hareketli görüntüler oluştu.
80 YILLIK GELENEĞİN TANIKLARI
Yaklaşık 80 yıldır sürdürülen gelenekte, geçmiş yıllarda burada tanışıp evlenen çiftler de Aşıklar Sokağı’nı ziyaret etti. Evli çiftler, çocukları ve torunlarıyla birlikte geldikleri sokakta anılarını yeniden yaşadı.
100 KAZAN KEŞKEK İKRAM EDİLDİ
Mayıs ayının ikinci haftası pazar günü gerçekleştirilen köy hayrında, mevlidin okunmasının ardından katılımcılara 100 kazan keşkek ikram edildi. Yemeğe çevre bölgelerden yoğun katılım olduğu görüldü.
'BURADA TANIŞIP EVLENEN ÇOK İNSAN VAR'
Etkinlikte tanışan ve ilişkileri devam eden Esma Çetinkaya ile Özgür Güngör, Aşıklar Sokağı’nın hayatlarındaki önemini anlattı. Esma Çetinkaya (19), “Yıllardır devam eden bir ilişkimiz var. Mutluyuz. Köyümüze herkesi bekleriz. İlk defa bu sokakta tanıştık, uzun yıllardır da birlikteyiz. Seneye nişanımız olacak" dedi.
Özgür Güngör (22) ise, “Burada bir birlikteliğimiz doğdu. İnşallah, Allah nasip ederse tamamına erdirecek. Çok mutluyuz. Burada tanışıp evlenen çok insan var. 80 yıllık bir gelenek" ifadelerini kullandı.
