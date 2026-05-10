'BURADA TANIŞIP EVLENEN ÇOK İNSAN VAR'

Etkinlikte tanışan ve ilişkileri devam eden Esma Çetinkaya ile Özgür Güngör, Aşıklar Sokağı’nın hayatlarındaki önemini anlattı. Esma Çetinkaya (19), “Yıllardır devam eden bir ilişkimiz var. Mutluyuz. Köyümüze herkesi bekleriz. İlk defa bu sokakta tanıştık, uzun yıllardır da birlikteyiz. Seneye nişanımız olacak" dedi.

Özgür Güngör (22) ise, “Burada bir birlikteliğimiz doğdu. İnşallah, Allah nasip ederse tamamına erdirecek. Çok mutluyuz. Burada tanışıp evlenen çok insan var. 80 yıllık bir gelenek" ifadelerini kullandı.