

Türkiye’de restoran ve kafe işletmeleri, son dönemde artan maliyetlerin yarattığı baskı altında zor bir dönemden geçiyor. Gıda fiyatlarındaki yükseliş, personel giderleri ve operasyonel verimsizlikler, kâr marjlarını ciddi şekilde daraltıyor. İşletmeler, özellikle işgücü maliyetleri ve zaman yönetimi sorunlarının finansal yükü artırdığını belirtiyor.

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın (TİSVA) 2025 yılı raporuna göre, Türkiye’de her yıl yaklaşık 23 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu kaybın önemli bir kısmı, ev dışı tüketim alanlarında gerçekleşiyor. İşletmeler mutfaktaki gıda kayıplarını azaltmaya yönelik çalışmalar yürütse de, asıl mali yükün işçilik ve operasyonel süreçlerden kaynaklandığı görülüyor.

İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Restoran Komitesi’nin verilerine göre, dünya genelinde restoranlarda işçilik maliyetleri cironun yaklaşık yüzde 25’ini oluşturuyor. Türkiye’de ise bu oran birçok işletmede yüzde 45-50’ye kadar çıkabiliyor. TÜİK’in İşgücü Girdi Endeksleri de saatlik işgücü maliyetlerinin yıllık bazda yüzde 34,2 arttığını gösteriyor.

MANUEL SÜREÇLER ZAMAN KAYBINA YOL AÇIYOR

Sektörde hâlâ manuel stok takibi ve adisyon işlemleri yaygın şekilde kullanılıyor. Bu durum, personelin zamanını önemli ölçüde tüketiyor, çalışan verimliliğini düşürüyor ve işletme sahiplerinin operasyonları anlık olarak takip etmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle dijital çözümlerin kullanımı giderek önem kazanıyor. İşletmeler, maliyetleri kontrol altında tutmak için teknolojik sistemlere yöneliyor.

Yeme-içme sektöründeki verimlilik sorununa dikkat çeken açıklamalara göre, işletmeler yalnızca mutfaktaki gıda kaybına değil, operasyonel zaman yönetimine de odaklanmalı. Birçok işletme maliyetleri kontrol etmek için çalışan motivasyonunu etkileyen kısıtlamalara veya manuel süreçlere başvuruyor. Bu yaklaşım, işletme yönetiminde ciddi zaman kaybına yol açıyor.

Yüksek maliyetlerin hâkim olduğu ekonomik ortamda, dijital sistemler işletmeler için önemli bir verimlilik aracı haline geliyor.