Türkiye’de yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adı geçen ve hakkında yakalama kararı bulunan Mert Vidinli, İngiltere’deki yaşamıyla yeniden gündeme geldi. Londra’da gayrimenkul sektörüne adım attığı belirtilen Vidinli’nin, dünyaca ünlü eski futbolcu David Beckham ile fotoğraf paylaşması sosyal medyada dikkat çekti. LONDRA'YA YERLEŞMİŞTİ Firari Mert Vidinli’nin bir süre önce İngiltere’ye yerleştiği öğrenilmişti. Londra’da yeni bir hayat kurduğu belirtilen Vidinli’nin son paylaşımı ise sosyal medyada gündem yarattı. BECKHAM İLE FOTOĞRAF PAYLAŞTI Vidinli, sosyal medya hesabından eski futbol yıldızı David Beckham ile çekilmiş bir kare yayınladı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları gelişmeyle ilgili farklı değerlendirmelerde bulundu. Öte yandan 31 Aralık 2025 tarihinde DHA tarafından servis edilen haberde; uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Ezgi Fındık, Burak Ateş, Mert Vidinli, Ayşegül Şenova ve Gökmen Kadir Şenova’nın mal varlıklarına el konulduğu aktarılmıştı. Mert Vidinli’nin İngiltere’deki yaşamına ilişkin paylaşımları sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

