Dünya genelindeki ultra zenginlerin sayısını ortaya koyan Knight Frank’in yıllık Servet Raporu’nun 2025 edisyonu yayımlandı. Türkiye, 10 milyon doları aşan servete sahip kişi sayısı bakımından dünya sıralamasında 25. basamakta yer aldı.

TÜRKİYE İSVEÇ'İN GERİSİNDE

Rapora göre, Türkiye’de serveti 10 milyon doların üzerinde olan kişi sayısı 6 bin 138 olarak kaydedildi. Bu verilere göre Türkiye, dolar milyoneri sayısında İsveç’in ardından gelirken, Filipinler ve Yeni Zelanda’nın önünde yer aldı.

2 MİLYON KİŞİNİN SERVETİ 30 MİLYON DOLARI AŞMIŞTI

Raporun önceki yıllarında 30 milyon doların üzerinde servete sahip kişilere ilişkin detaylar paylaşılırken, bu yıl bu veri raporda yer almadı. Ancak geçmiş raporlara göre, Türkiye’de 2022 yılında 1.761, 2023 yılında ise 1.932 kişinin serveti 30 milyon doları aşmıştı.

ABD BİRİNCİ SIRADA

Dünya genelinde en fazla dolar milyoneri ABD’de bulunuyor. ABD’de 10 milyon dolar ve üzeri servete sahip kişi sayısı 905 bin 413’e ulaşırken, ikinci sırada 471 bin 634 ultra zenginin yaşadığı Çin yer alıyor. Japonya, Hindistan ve Almanya ise listede üst sıralarda bulunuyor.

Rapora göre, dünyada 10 milyon doların üzerinde servete sahip kişi sayısı son bir yılda 41 bin 78 kişi artarak 2 milyon 341 bin 378’e yükseldi. Bu rakamın 2028 yılına kadar 2,5 milyonu aşması bekleniyor. 100 milyon doların üzerinde serveti olanların sayısı da 100 bin barajını geçerek, 2023’te 99 bin 825’ten, 2024’te 104 bin 60’a yükseldi. 2028’de bu rakamın 110 bin 942’ye ulaşacağı tahmin ediliyor.