Türk otomotiv sanayisinin kalbi Bursa, bugünlerde büyük bir değişimin ayak seslerine ev sahipliği yapıyor. Fiat’ın küresel stratejisinde kritik bir rol oynayan ve Egea’nın halefi olarak adlandırılan yeni "Fastback" model, kamuflajlı haliyle ilk kez yollarda görüldü.

3Şerit adlı YouTube kanalından Ozan Öğretmenoğlu'nun aktardığı habere göre TOFAŞ bantlarından inmesi beklenen bu gizemli model, markanın modern tasarım dilini Türkiye yollarına taşımaya hazırlanıyor.

DIŞ TASARIMI DİKKAT ÇEKTİ

Yüksek omuz çizgisi ve dinamik gövde yapısı, markanın yeni imzası olan parçalı far grubu. Yakıt verimliliğini destekleyen özel tasarım jantlar, aracın dikkat çeken parçaları oldu.

BAŞKA BİR MODELE BENZETİLDİ

Aracın dışı kadar iç mekanı da büyük bir değişim sinyali veriyor. Sızan bilgilere göre kokpit tasarımı, Fiat’ın global pazarda tanıttığı Grande Panda modelinden önemli izler taşıyor. Daha dijital, kullanıcı odaklı ve minimalist bir iç mekan kurgusuyla gelmesi beklenen yeni modelin, teknoloji meraklılarını memnun etmesi bekleniyor.

Yıllardır satış listelerinin zirvesinden inmeyen Fiat Egea’nın ardından, bu yeni modelin Türkiye iç pazarında nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu.