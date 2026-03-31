Türkiye’de mobil iletişimde yeni nesil teknoloji 5G, yarın itibarıyla kullanıma sunulacak. Uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından hizmete alınacak sistem, ilk etapta 81 il merkezinde aktif olacak.

Mobil iletişimin beşinci nesli olan 5G, mevcut teknolojilere göre daha yüksek hız ve daha düşük gecikme süresi sunuyor. Bu teknoloji, yoğun bağlantı ihtiyacına ve anlık veri iletimine yönelik geliştirildi.

İLK AŞAMADA ŞEHİR MERKEZLERİNDE KULLANILACAK

5G hizmeti başlangıçta şehir merkezlerinde kullanılabilecek. Kapsama alanının, önümüzdeki süreçte kademeli olarak genişletilmesi planlanıyor. İki yıl içinde ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor.

5G KULLANMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

5G hizmetinden yararlanmak için kullanıcıların uyumlu bir cep telefonu ve SIM karta sahip olması gerekiyor. 4,5G ile uyumlu SIM kartlar 5G’de kullanılabilirken, daha eski SIM kartların güncellenmesi gerekiyor.

Uyumlu cihaz ve SIM kartın ardından kullanıcıların operatörleri üzerinden 5G hizmetini aktif hale getirmesi gerekiyor. Bu işlem SMS veya mobil uygulamalar üzerinden yapılabiliyor.

Son aşamada ise telefonların “Ayarlar” bölümünden “Mobil Ağlar” ya da “Hücresel” kısmına girilerek şebeke tercihi 5G olarak seçiliyor.

TELEFONUN 5G UYUMLU OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Kullanıcılar, cihazlarının 5G destekleyip desteklemediğini telefon ayarlarından kontrol edebiliyor. “Mobil Ağlar” veya “Hücresel” bölümünde 5G seçeneğinin yer alması, cihazın uyumlu olduğunu gösteriyor.

Paylaşılan bilgilere göre Türkiye’de yaklaşık 95 milyon cep telefonunun 32 milyonu 5G uyumlu durumda bulunuyor. Bu sayının, teknolojinin devreye girmesiyle artması bekleniyor.

OPERATÖR ÜZERİNDEN AKTİVASYON GEREKİYOR

5G’yi kullanabilmek için yalnızca cihaz uyumluluğu yeterli olmuyor. Kullanıcıların, hizmeti operatörleri üzerinden aktif hale getirmesi gerekiyor. Türkiye’de hizmet sunacak operatörler, bu işlem için SMS ve mobil uygulama seçenekleri sunuyor.

5G İLE İNTERNET HIZININ ARTMASI BEKLENİYOR

5G teknolojisi ile birlikte veri hızlarının gigabit seviyelerine ulaşması öngörülüyor. Bu sayede büyük dosyaların daha kısa sürede indirilmesi mümkün olacak.

Ayrıca konser, stadyum ve metro gibi kalabalık alanlarda bağlantı sorunlarının azalması bekleniyor.

Yüksek hız, veri tüketiminin de artmasına neden olabiliyor. Bu durum, mevcut internet paketlerinin daha hızlı tükenmesine yol açabiliyor. Operatörlerin, bu ihtiyaca yönelik farklı paket seçenekleri sunması planlanıyor.

Türkiye’de 5G teknolojisi yarın itibarıyla kullanıma açılıyor. Uyumlu telefon ve SIM karta sahip kullanıcılar, gerekli ayarları tamamladıktan sonra kapsama alanı içinde 5G hizmetinden yararlanabilecek. Kapsama alanının genişlemesiyle birlikte teknolojinin daha yaygın hale gelmesi bekleniyor.