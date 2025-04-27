Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve çeşitli araştırma kuruluşlarının 2025 yılına ait verilerine göre, Türkiye'de yaşam kalitesi en yüksek olan şehirler belli oldu. Araştırmada şehirlerin sağlık, eğitim, gelir düzeyi, güvenlik, ulaşım ve çevresel kalite gibi kriterleri değerlendirildi. İşte Türkiye’de yaşamak için en iyi 10 şehir...

1. Eskişehir

Öğrenci şehri olmasının yanı sıra yüksek yaşam memnuniyeti, temiz ulaşım ağı ve sosyal imkanlarıyla Eskişehir yine zirvede.

2. İzmir

Sıcak iklimi, sosyal hayatı, kültürel etkinlikleri ve Ege sahillerine yakınlığı ile İzmir, yaşam kalitesinde üst sıralarda yer alıyor.

3. Muğla

Doğal güzellikleri, düşük suç oranı ve yüksek turist memnuniyetiyle Muğla, özellikle emekliler için ideal bir şehir olarak öne çıkıyor.

4. Antalya

Gelişmiş turizm altyapısı, ılıman iklimi ve yaşam olanaklarıyla Antalya, sadece turistler için değil, sürekli ikamet edenler için de cazip.

5. Çanakkale

Tarihi ve kültürel dokusu ile ön plana çıkan Çanakkale, sakin ve güvenli bir yaşam arayanlar için ideal.

6. Bursa

Sanayi şehri olmasının yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve gelişmiş sağlık hizmetleriyle Bursa da listede üst sıralarda.

7. İstanbul

Her ne kadar yoğun nüfus ve trafik sorunları olsa da, iş ve eğitim fırsatları açısından İstanbul hala çok tercih ediliyor.

8. Trabzon

Karadeniz’in doğal cenneti Trabzon, temiz havası, yeşil doğası ve gelişen altyapısıyla yaşam için iyi bir alternatif sunuyor.

9. Ankara

Başkent olmasının avantajlarıyla, özellikle kamu çalışanları için güvenli, düzenli ve sosyal olanakları zengin bir şehir.

10. Mersin

Yükselen yıldızlardan biri olan Mersin, uygun konut fiyatları, gelişen altyapısı ve Akdeniz’e kıyısı sayesinde cazibesini artırıyor.