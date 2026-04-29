İklim değişikliğinin etkileri dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de giderek daha görünür hale geliyor. Özellikle deniz seviyesindeki yükselme, kıyı bölgeleri ve delta ovaları için uzun vadeli yeni risk alanları oluşturuyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, deniz seviyesindeki artışın Türkiye’de ani bir “sular altında kalma” senaryosunun yanı sıra, kıyı erozyonu, taşkınlar ve tarım arazilerinde tuzlanma gibi kademeli etkilerle ilerleyeceğini belirtiyor.

2050 VE 2100 İÇİN DENİZ SEVİYESİ SENARYOLARI

TGRT Haber'e konuşan Kadıoğlu’nun değerlendirmelerine göre, Türkiye kıyılarında deniz seviyesi yükselmesi şimdiden hissedilmeye başladı. 2050 yılına kadar deniz seviyesinde yaklaşık 30 ila 50 santimetrelik bir artış öngörülüyor. 2100 yılına gelindiğinde ise bazı iklim senaryoları bu artışın 1 metreyi aşabileceğini gösteriyor.

Bu yükselişin özellikle kıyıya yakın yerleşim alanları ile tarımsal üretim yapılan ovalar üzerinde ciddi baskı oluşturması bekleniyor.

EN RİSKLİ BÖLGELERİ AÇIKLADI

Türkiye’de deniz seviyesinin yükselmesinden en fazla etkilenmesi beklenen bölgeler öne çıkıyor.

MARMARA BÖLGESİ

İstanbul kıyıları, Haliç çevresi ile Kocaeli ve Yalova hattı risk altında bulunan alanlar arasında yer alıyor. Sadece İstanbul’da yaklaşık 120 kilometrekarelik alanın doğrudan etkilenebileceği ifade ediliyor.

EGE BÖLGESİ

İzmir Körfezi ve Gediz Deltası, deniz seviyesi artışının önemli etkiler oluşturabileceği bölgeler arasında gösteriliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Adana ve Mersin’i kapsayan Çukurova deltası, Antalya kıyıları ve İskenderun Körfezi riskli alanlar olarak dikkat çekiyor.

KARADENİZ DELTALARI İÇİN UYARI

Karadeniz kıyılarında da benzer bir tablo öngörülüyor. Samsun çevresindeki Çarşamba ve Bafra deltaları, deniz seviyesindeki yükselmeden etkilenme potansiyeli taşıyan bölgeler arasında değerlendiriliyor.

“YAVAŞ AMA KALICI BİR SÜREÇ”

Prof. Dr. Kadıoğlu, kıyı bölgelerinde yaşanacak değişimlerin ani değil, yavaş ilerleyen ancak uzun vadede ciddi sonuçlar doğurabilecek süreçler olduğuna değindi.