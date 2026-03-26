Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan düşüşün arkasındaki neden netleşiyor. Türkiye’nin 20 Mart’a kadar olan iki haftalık süreçte toplam 58 ton altın sattığı ya da takas ettiği ortaya çıktı.

Yabancı kaynaklar söz konusu yüksek hacimli işlem, piyasalarda arzın artmasına yol açarken, bu durumun altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğu değerlendiriliyor.

Uzmanlar, kısa süre içinde gerçekleşen bu büyüklükteki hareketin, fiyatlardaki gerilemenin temel sebeplerinden biri olduğuna dikkat çekiyor.

Piyasada Arz Şoku: İki Haftada Dev Satış

Altın piyasasının nabzını tutan aktörler, 20 Mart tarihine kadar olan iki haftalık süreçte Türkiye kaynaklı yüksek hacimli bir hareketlilik yaşandığını tespit etti. Edinilen bilgilere göre; söz konusu dönemde toplam 58 ton altın satışa sunuldu ya da takas işlemlerine konu edildi.

Fiyatlardaki Gerilemenin "Gizli" Nedeni Netleşti

Uzmanlar, küresel ölçekte altın fiyatlarını baskılayan temel faktörün, bu devasa işlemle birlikte artan arz olduğunu vurguluyor. Kısa bir zaman dilimine sığdırılan 58 tonluk bu hamle, piyasada aşağı yönlü bir baskı oluşturarak altın değerlerinde belirgin bir geri çekilmeye yol açtı.