Avrupa Komisyonu Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) tarafından yayımlanan bildiriye göre, Türkiye menşeli kabuklu fıstıklarda yapılan analizlerde insan sağlığı açısından tehlike oluşturan düzeyde aflatoksin tespit edildi. İtalya gümrüğünde yapılan denetimlerin ardından “sınır kontrolünde sevkiyat alıkonuldu” uyarısıyla ürünlerin Avrupa pazarına girişi engellendi.

YÜKSEK SEVİYEDE AFLATOKSİN ÇIKTI

RASFF bildirisinde ürünün taşıdığı sağlık tehdidi “potansiyel olarak ciddi” şeklinde sınıflandırıldı. Geri çevrilen fıstıklarda yüksek seviyede aflatoksin tespit edilmesi, hem tüketici sağlığı hem de ihracat güvenilirliği açısından dikkat çeken bir gelişme oldu.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, özellikle sıcak ve nemli ortamlarda depolanan tarım ürünlerinde Aspergillus flavus ve Aspergillus parasiticus gibi mantar türleri tarafından üretilen güçlü bir mikotoksin olarak bilinir. Tahıl, yem, fındık, fıstık ve kuru meyve gibi ürünlerde sıkça rastlanır. Küf görünümü gözle görülmese dahi toksin gıda içine nüfuz edebilir.

KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Aflatoksinlerin uzun süreli maruziyeti özellikle karaciğer sağlığı açısından ciddi riskler taşır. Bu toksinler:

Karaciğer kanseri riskini artırabilir

Siroz ve karaciğer yetmezliğine neden olabilir

Bağışıklık sistemini zayıflatabilir

Büyüme geriliği ve genetik hasarlara yol açabilir

En tehlikeli türü olan “Aflatoksin B1”, hem kanserojen hem de genetik materyale zarar verebilecek güçte toksik bir maddedir.

BULAŞMA YOLLARI

Aflatoksin yalnızca doğrudan kontamine gıdaların tüketimiyle değil, bu ürünlerle beslenen hayvanların süt, yumurta ve peynir gibi ürünleri aracılığıyla da insanlara geçebilir. Bu nedenle yalnızca üretim değil, depolama ve taşıma koşulları da büyük önem taşır.