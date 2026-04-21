Seyahat tutkunlarının en çok araştırdığı konuların başında gelen “vizesiz ülkeler” listesi 2026 yılı itibarıyla güncellendi. Dışişleri Bakanlığı verilerine dayandırılan bilgilere göre, Türk vatandaşları bordo pasaportla 97 ülkeye vize almadan giriş yapabiliyor. E-vize ve kapıda vize uygulamaları da eklendiğinde bu sayı 111 ülkeye kadar yükseliyor.

EN ÇOK BALKANLAR TERCİH EDİLİYOR

Türk gezginlerin en sık tercih ettiği bölgelerden biri olan Balkanlar ve çevresi, vizesiz seyahat imkanıyla öne çıkıyor. Bu bölgede yer alan birçok ülkeye sadece pasaportla giriş yapılabiliyor.

Vizesiz gidilebilen ülkeler arasında Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Moldova, Ukrayna, Azerbaycan ve Belarus gibi destinasyonlar bulunuyor. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) de kimlikle giriş yapılabilen bölgeler arasında yer alıyor.

ASYA'DA BİRÇOK ÜLKEYE VİZESİZ GİDİLİYOR

Asya’da Türk vatandaşlarına kapılarını açan çok sayıda ülke bulunuyor. Özellikle turistik ve kültürel açıdan popüler destinasyonlar dikkat çekiyor.

Vizesiz giriş yapılabilen ülkeler arasında Japonya, Güney Kore (K-ETA şartıyla), Singapur, Malezya, Tayland, Filipinler, Hong Kong, Macao, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Moğolistan ve İran yer alıyor.

AMERİKA KITASI VE KARAYİPLER'E...

Güney Amerika ve Karayipler bölgesi, Türk pasaportu sahiplerine geniş bir vizesiz seyahat alanı sunuyor. Brezilya, Arjantin, Şili, Peru, Kolombiya, Uruguay, Venezuela gibi ülkelerin yanı sıra Karayipler’de de birçok ada ülkesi vizesiz giriş imkanı tanıyor. Antigua ve Barbuda, Bahamalar, Barbados, Dominika, Jamaika ve Trinidad & Tobago bu bölgede öne çıkan destinasyonlar arasında bulunuyor.

KAPIDA VİZE İLE GİRİŞ YAPILAN ÜLKELER

Bazı ülkeler, seyahat öncesinde vize gerektirmese de sınır kapısında işlem yaparak giriş imkânı sunuyor. Bu ülkeler arasında Mısır, Nepal, Maldivler, Kamboçya, Laos, Tanzanya, Ruanda, Zambiya ve Güney Afrika gibi ülkeler yer alıyor.

E-VİZE İLE KOLAY SEYAHAT İMKANI

Online başvuru ile kısa sürede alınabilen e-vizeler sayesinde seyahat daha pratik hale geliyor. Bu kapsamda Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Vietnam, Kenya, Pakistan, Rusya, Irak, Küba ve Avustralya (eTA) gibi ülkeler öne çıkıyor.

SEYAHAT ÖNCESİ BUNLARA DİKKAT EDİN

Yurt dışına çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı temel kurallar bulunuyor. Bu kurallar şu şekilde.

Pasaport geçerliliği: Giriş yapılacak ülkede kalış süresinden itibaren en az 6 ay geçerli olmalı.

Yurt dışı çıkış harcı: 2026 itibarıyla 1.250 TL olarak uygulanıyor.

Dönüş bileti & konaklama: Sınır görevlileri gidiş-dönüş bileti ve otel rezervasyonu talep edebiliyor.

Seyahat sağlık sigortası: Bazı ülkelerde zorunlu tutuluyor; önceden kontrol edilmesi öneriliyor.

Seyşeller: Vizesiz olmakla birlikte ülkeye girişten önce çevrimiçi Seyahat Yetkilendirmesi (TA) alınması zorunlu.

Ürdün: İki haftayı aşan kalışlarda yerel makamlara kayıt yaptırılması gerekiyor.

Güney Afrika: Sınır kapısında ücretsiz 30 günlük giriş kaşesi veriliyor.