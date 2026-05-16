Türk savunma sanayisi, küresel askeri dengeleri değiştiren önemli bir başarıya daha imza attı. 2026 SAHA Expo Fuarı’nda ilk kez vitrine çıkarılan Türkiye’nin yerli ve milli balistik füzesi Yıldırımhan, teknolojik kabiliyetiyle uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı.

Dünyaya yapılan resmi tanıtımın ardından güncellenen "Dünyanın En Uzun Menzilli Balistik Füzeleri" listesine girmeyi başaran Yıldırımhan, Türkiye'yi uzun menzilli caydırıcılık kapasitesinde kelimenin tam anlamıyla devler ligine taşıdı.

KÜRESEL ARENADA İLK 10'DA

Zraporucom tarafından yayımlanan güncel küresel envanter raporuna göre, 6 bin kilometrelik stratejik menzile ulaşan Yıldırımhan, dünyanın en uzun menzilli 10 kıtalararası balistik füzesinden biri olarak literatüre geçti.

Listede Rusya'nın 18 bin kilometre menzilli RS-28 Sarmat ve Kuzey Kore'nin Hwasong-19 füzeleri zirveyi paylaşırken, ABD'nin LGM-35 Sentinel ve Çin'in DF-41 sistemleri ilk sıralarda yer alıyor.

Türkiye ise Yıldırımhan’ın bu mühendislik başarısıyla birlikte İngiltere, Fransa ve Hindistan gibi nükleer ve stratejik füze teknolojisine sahip sınırlı sayıdaki küresel gücün arasındaki yerini sağlamlaştırdı. İşte listenin tam hali..

1- RUSYA – RS-28 SARMAT (SATAN II) 18.000 KM

2- KUZEY KORE – HWASONG-19 18.000 KM

3- ABD – LGM-35 SENTINEL 17.000 KM

4- ÇİN – DF-41 (DONGFENG-41) 15.000 KM

5- RUSYA – RS-24 YARS 12.000 KM

6- İNGİLTERE – UGM-133 TRIDENT II (D5) 12.000 KM

7- ÇİN – JL-2 11.000 KM

8- FRANSA – M51.2 10.000 KM

9- HİNDİSTAN – AGNİ-V/VI 8.000 KM

10- TÜRKİYE - YILDIRIMHAN 6.000 KM