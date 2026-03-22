Taze tüketim, kuru üzüm ve sanayi tipi üretim verilerini kapsayan güncel datalar, sektördeki küresel hiyerarşiyi netleştirdi. Çin’in ardından Avrupa’nın geleneksel üreticileri İtalya ve İspanya listenin üst sıralarında yer alırken, Türkiye’nin toplam üretim hacmiyle dünya devleri arasındaki konumu dikkat çekti.

ÇİN ÜRETİMDE RAKİPSİZ

2024 verilerine göre Çin, 16 milyon 887 bin tonluk devasa üretim rakamıyla listenin birinci sırasında yer alıyor. Çin'i, 7 milyon 637 bin tonla İtalya ve 5 milyon 387 bin tonla İspanya takip ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa ise 4 milyon ton bandındaki üretimleriyle ilk beş içerisinde konumlanıyor.

TÜRKİYE DÜNYA DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye, 3 milyon 468 bin tonluk yıllık üretimiyle listede 7. sırada yer aldı. Bu rakamla Türkiye; Şili, Arjantin ve Güney Afrika gibi küresel ihracatta güçlü olan Güney Yarımküre ülkelerini geride bırakmayı başardı. Hindistan ise 3,9 milyon tonluk üretimiyle Türkiye'nin hemen üzerinde, 6. sırada bulunuyor.

KÜRESEL ÜZÜM ÜRETİMİNDE İLK 10 ÜLKE

Yayınlanan rapora göre yıllık üretim miktarlarına (ton) göre sıralama şu şekilde:

Çin: 16.887.001

İtalya: 7.637.640

İspanya: 5.387.270

ABD: 4.902.250

Fransa: 4.747.450

Hindistan: 3.904.287

Türkiye: 3.468.000

Şili: 2.453.897

Arjantin: 1.918.974

Güney Afrika: 1.870.973