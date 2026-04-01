Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) 1959 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri, sahiplerini buldu.

Sözcü’den; “Siyasal Haber Ödülü” kategorisinde “Eşi benzeri görülmemiş skandal” başlıklı haberiyle eski muhabirimiz Özgür Cebe, “TV Haber Programı Övgü” ödülü ise “Günün Dosyası: Dilek Kaya İmamoğlu” programıyla SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey ödüle değer görüldü.

TGC Başkanı Vahap Munyar, yaptığı konuşmada, “Üyelerimiz Merdan Yanardağ, İsmail Arı, Bilal Özcan ve Alican Uludağ’ın da içinde olduğu tüm tutuklu gazetecilerin serbest bırakılması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki tüm engellerin kaldırıldığı günlere olan inancımızla…” dedi. Bu yıl 48 ödül ve övgü ile 2 özel ödül verildi.