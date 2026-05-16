Kayseri merkezli mobilya devi İstikbal Mobilya’nın satış ihalesi sonuçlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ihalenin ardından şirketin yeni sahibinin Paşalı Grup olduğu öğrenildi. Kayseri Olay'ın haberine göre, ihaleye toplam 3 firmanın katıldı.

ŞİRKETİN DEĞERİ KISA SÜREDE 4 MİLYAR TL ARTTI

İstikbal Mobilya için geçtiğimiz aylarda da satış ihalesi düzenlenmişti. O dönemde şirket için belirlenen muhammen bedel 12 milyar 500 milyon TL olmuş, ancak yeterli teklif gelmemesi nedeniyle ihale iptal edilmişti.

Yeniden satışa çıkarılan şirketin değerinde dikkat çeken bir artış yaşandı. Son ihale sürecinde İstikbal Mobilya’nın değerinin 16 milyar 500 milyon TL’ye yükseldiği öğrenildi. Böylece şirketin değeri kısa süre içerisinde yaklaşık 4 milyar TL artmış oldu.

PAŞALI GRUP HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR?

İstikbal Mobilya’yı satın alan Paşalı Grup’un geçmişi 1978 yılına dayanıyor. Faaliyetlerine ilk olarak inşaat sektöründe başlayan şirket, ilerleyen yıllarda otomotiv, araç kiralama ve turizm alanlarında da büyüme gösterdi.1991 yılında merkezini İstanbul’a taşıyan grubun yönetim kurulu başkanlığını Adem Paşalı yürütüyor.

ADEM PAŞALI SPOR CAMİASINA DA YAKIN BİR İSİM

İş dünyasındaki yatırımlarıyla tanınan Adem Paşalı’nın spor dünyasına da yabancı olmadığı biliniyor. Paşalı’nın, Göztepe Spor Kulübü’ne marka sponsorluğu desteği verdiği ve maç günü sponsorluklarında yer aldığı ifade ediliyor.