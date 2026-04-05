Dünyanın dört bir yanından özenle seçilen “en güzel 50 destinasyon” listesi açıklandı. Farklı kıtalardan şehir ve bölgelerin yer aldığı listede sıralama dikkat çekerken, Türkiye’den bir şehrin de listeye girmesi öne çıkan detaylar arasında yer aldı.

Listede yer alan yerler şu şekilde:

Park City (ABD)

Detroit (ABD)

Miami (ABD)

San Francisco (ABD)

Jamaika (Karayipler)

Toronto (Kanada)

Riviera Nayarit (Meksika)

Portland (ABD)

Tofino (Kanada)

Dolni Morava (Çekya)

Valencia (İspanya)

Devon (Birleşik Krallık)

Portree (Birleşik Krallık)

Madeira (Portekiz)

Alentejo (Portekiz)

Kaunas (Litvanya)

Calabria (İtalya)

Skelleftea (İsveç)

Kopenhag (Danimarka)

Marsilya (Fransa)

Selanik (Yunanistan)

Ilulissat (Grönland)

Ras Al Khaimah (BAE)

Doha (Katar)

Nairobi (Kenya)

Hwange National Park (Zimbabve)

Franschhoek (Güney Afrika)

Seul (Güney Kore)

Kerala (Hindistan)

Ahmedabad (Hindistan)

Great Barrier Reef (Avustralya)

Queenstown (Yeni Zelanda)

Historic Silk Road Sites (Özbekistan)

Trans Bhutan Trail (Butan)

Bali (Endonezya)

Kyushu (Japonya)

Boracay (Filipinler)

Setouchi Adaları (Japonya)

Fremantle (Avustralya)

Lower Zambezi National Park (Zambiya)

Kigali (Ruanda)

Galapagos Adaları (Ekvador)

Sao Paulo (Brezilya)

Rapa Nui (Şili)

Salta (Arjantin)

El Chalten (Arjantin)

Bogota (Kolombiya)

LİSTEDE TÜRKİYE'DEN İSTANBUL VAR

Dünyanın dört bir yanından destinasyonların yer aldığı listede Türkiye’den İstanbul da kendine yer buldu. “Klasik bir yeniden doğuş” başlığıyla öne çıkan İstanbul, tarihi mirası ile modern projeleri bir araya getirmesiyle dikkat çekti.

Özellikle Galataport, İstanbul Modern ve yenilenen Atatürk Kültür Merkezi gibi yatırımlar, şehrin dönüşümünün simgeleri arasında gösterildi.