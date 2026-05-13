Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan 2026 yılının ilk çeyrek verileri, takipteki alacakların hem toplam kredi hacmi içindeki payını hem de iller bazındaki dağılımını gösterdi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, toplamda 678,7 milyar TL seviyesine ulaşan takipteki alacaklar, 25,58 trilyon TL’lik nakdi krediler içinde yaklaşık yüzde 2,65 seviyesinde kaldı.

BORCUNA EN SADIK İLLER (EN DÜŞÜK TOPLAM TAKİPTEKİ ALACAK)

BDDK verilerine göre takipteki alacakların toplam tutar bazında en düşük olduğu iller şöyle sıralandı:

Bayburt: 163 milyon TL

Gümüşhane: 274,57 milyon TL

Tunceli: 302,16 milyon TL

Ardahan: 304,41 milyon TL

Kilis: 450,52 milyon TL

Iğdır: 509,35 milyon TL

Bingöl: 556,85 milyon TL

Muş: 571,13 milyon TL

Çankırı: 601,56 milyon TL

Erzincan: 608,22 milyon TL

KİŞİ BAŞINA EN DÜŞÜK TAKİPTEKİ ALACAK OLAN İLLER

Nüfus dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, kişi başına takipteki alacakların en düşük olduğu iller de netleşti:

Muş: 1.470 TL

Bayburt: 1.970 TL

Bingöl: 1.970 TL

Gümüşhane: 1.980 TL

Ağrı: 2.100 TL

Bitlis: 2.180 TL

Iğdır: 2.480 TL

Kars: 2.530 TL

Erzincan: 2.540 TL

Kilis: 2.860 TL

GENEL DEĞERLENDİRME

Veriler, bazı illerde kredi geri ödeme performansının daha güçlü seyrettiğini ve kişi başına borç riskinin oldukça düşük seviyelerde kaldığını gösteriyor. Bu durum, özellikle küçük nüfuslu illerde finansal disiplinin daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.