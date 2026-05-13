Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan 2026 yılının ilk çeyrek verileri, takipteki alacakların hem toplam kredi hacmi içindeki payını hem de iller bazındaki dağılımını gösterdi.
Türkiye gazetesinin haberine göre, toplamda 678,7 milyar TL seviyesine ulaşan takipteki alacaklar, 25,58 trilyon TL’lik nakdi krediler içinde yaklaşık yüzde 2,65 seviyesinde kaldı.
BORCUNA EN SADIK İLLER (EN DÜŞÜK TOPLAM TAKİPTEKİ ALACAK)
BDDK verilerine göre takipteki alacakların toplam tutar bazında en düşük olduğu iller şöyle sıralandı:
Bayburt: 163 milyon TL
Gümüşhane: 274,57 milyon TL
Tunceli: 302,16 milyon TL
Ardahan: 304,41 milyon TL
Kilis: 450,52 milyon TL
Iğdır: 509,35 milyon TL
Bingöl: 556,85 milyon TL
Muş: 571,13 milyon TL
Çankırı: 601,56 milyon TL
Erzincan: 608,22 milyon TL
KİŞİ BAŞINA EN DÜŞÜK TAKİPTEKİ ALACAK OLAN İLLER
Nüfus dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, kişi başına takipteki alacakların en düşük olduğu iller de netleşti:
Muş: 1.470 TL
Bayburt: 1.970 TL
Bingöl: 1.970 TL
Gümüşhane: 1.980 TL
Ağrı: 2.100 TL
Bitlis: 2.180 TL
Iğdır: 2.480 TL
Kars: 2.530 TL
Erzincan: 2.540 TL
Kilis: 2.860 TL
GENEL DEĞERLENDİRME
Veriler, bazı illerde kredi geri ödeme performansının daha güçlü seyrettiğini ve kişi başına borç riskinin oldukça düşük seviyelerde kaldığını gösteriyor. Bu durum, özellikle küçük nüfuslu illerde finansal disiplinin daha görünür hale geldiğini ortaya koyuyor.