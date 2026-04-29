Suudi Arabistan basını Şarkul Avsat gazetesini haberine göre ABD Başkanı Donald Trump'ın kurduğu ve Türkiye'nin üyesi olduğu 'Barış Kurulu' temsilcileri ve bölgesel arabulucular Gazze’nin silahsızlandırılmasını içeren kapsamlı bir yol haritası hazırladı.

Mısır, Katar, Türkiye ve ABD işbirliğiyle hazırlanan belge, Trump’ın barış planını temel alan 15 maddeden oluşuyor.

Belge özellikle 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının nasıl uygulanacağına dair uygulamalı örnekler sunuyor.

Hamas kaynakları bu teklifin İsrail tarafına da iletildiğini doğruladı. Tarafların yanıtlarını görüşmek üzere Çarşamba günü Kahire’de bir araya gelmesi bekleniyor.

GAZZE'DE YENİHÜKÜMET KURULACAK

Hazırlanan yol haritası uygulama sürecini denetlemek için Uygulama Doğrulama Komitesi adında yeni bir yapı kurulmasını öngörülüyor.

Gazze Yüksek Temsilcisi tarafından hayata geçirilecek bu komite garantör devletler ile yerel polis gücü olacak Uluslararası İstikrar Gücü ve Barış Konseyi üyelerinden oluşacak.

Belgeye göre tüm tarafların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararına ve Trump planına tam bağlılık göstermesi gerekiyor.

Süreç aşamalı bir şekilde ilerleyecek ve bir aşamadaki tüm yükümlülükler yerine getirilmeden bir sonraki adıma geçilmeyecek.

Bu sıkı denetim mekanizması sayesinde hem güvenliğin sağlanması hem de ekonomik toparlanmanın önündeki engellerin kaldırılması amaçlanıyor.

Belgede İsrail'in ilk aşamadan kalan tüm sorumluluklarını gecikmeksizin tamamlaması gerektiği vurgulandı.

HAMAS SİYASETTE OLMAYACAK

Gazze’nin gelecekteki yönetim modeli hakkında belgede önemli maddeler de yer aldı.

Belgeye göre "reform edilmiş bir Filistin yönetimi sorumluluklarını devralana kadar" bölgenin idaresi ve yeniden imarı tamamen Barış Konseyi’nin yetkisinde olacak.

Buna göre Hamas veya diğer Filistinli grupların Gazze yönetiminde doğrudan veya dolaylı hiçbir rolü olmayacak.

Bununla birlikte sivil bakanlıklarda görev yapan personelin haklarının korunacağı ve kendilerine hukuki çerçevede adil davranılacağı taahhüt ediliyor.

Bu maddede "Gazze bölgesi bundan sonra tek bir otorite ve tek bir yasa ile tek bir silah ilkesine göre yönetilmelidir. Silah kullanma yetkisi sadece ulusal komite tarafından yetkilendirilen kişilere ait olacak ve tüm silahlı gruplar askeri faaliyetlerini derhal durduracaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bölgedeki silahların toplanması süreci ise kademeli bir takvime bağlanarak sıkı bir kontrol altında yürütülecek.

Bu süreç Filistin liderliğinde gerçekleşecek ve toplanan silahlar İsrail yerine yerel ulusal komiteye devredilecek.

GEÇİT TÖRENİ ARTIK YASAK

Yeni eğitilen sivil polisler mevcut emniyet yapılarına entegre edilecek ancak tüm personel sıkı bir güvenlik taramasından geçirilecek.

Kriterlere uymayan kişilere ise silahlı olmayan alternatif görevler veya tazminat paketleri sunulacak.

Bireysel silahların teslimi Hamas gibi milis güçlerin ağır silahlarını bırakmasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşecek.

Belge ayrıca iç çatışmaları ve intikam eylemlerini önlemek amacıyla bir toplumsal barış anlaşması imzalanmasını şart koşuyor.

Bu anlaşma sayesinde askeri geçit törenleri veya silahlı gösteriler tamamen yasaklanarak sivil düzenin korunması hedefleniyor.