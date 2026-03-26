Türkiye'de inşaat sektörünün en büyük firmaları arasında yer alan Özdemir Holding, yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato ilan etti.



Yüksek faiz oranları nedeniyle ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşayan şirket hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, beraberindeki altı şirketle beraber üç aylık geçici mühlet kararı aldı.



Holding çatısı altında konkordato kararı verilen şirketler şu şekilde:



Özdemir Holding

D AND D YAPI

BYEY BEY İnşaat

Sunrıse Group İnşaat

Sunalis Kağıt Reklam

Dream Home İnternational

Orne Mobilya Dekorasyon



İFLAS ÖNCESİ SON ÇIKIŞ



Özdemir Holding ve bağlı iştiraklerinin finansal tablolarını incelemek amacıyla oluşturulan konkordato komiser heyetinde Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir ve Sektörden İnşaat Mühendisi Mehmet Küçükaksoy görevlendirildi.



İzmir merkezli şirketin inşaat alanında birçok büyük projeyi gerçekleştirdiği, ayrıca Katar'a ait büyükelçilik binalarının da yapımını üstlendiği biliniyor. Şirketin konkordato sürecindeki durumunu belirleyecek nihai duruşma için 6 Haziran 2026'ya tarih verilirken, bu sürece kadar Özdemir Holding'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde mahkeme şirket hakkında iflas kararı verebilecek.



12 ülkede 20’den fazla özgün proje geliştiren şirket, Aga Han Vakfı ve Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı gibi küresel kurumlarla iş birliği yapıyor. Grup, Katar Ankara Büyükelçiliği yenilenmesini de gerçekleşirdi. Grubun Azerbaycan, Kırgızistan ve Arap ülkelerinde de çalıştığı otel, okul, büyükelçilik gibi projeleri var.





