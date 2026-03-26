Türkiye'de inşaat sektörünün en büyük firmaları arasında yer alan Özdemir Holding, yaşadığı mali darboğazın ardından konkordato ilan etti.
Yüksek faiz oranları nedeniyle ucuz finansmana erişmekte güçlük yaşayan şirket hakkında İzmir 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, beraberindeki altı şirketle beraber üç aylık geçici mühlet kararı aldı.
Holding çatısı altında konkordato kararı verilen şirketler şu şekilde:
Özdemir Holding
D AND D YAPI
BYEY BEY İnşaat
Sunrıse Group İnşaat
Sunalis Kağıt Reklam
Dream Home İnternational
Orne Mobilya Dekorasyon
İFLAS ÖNCESİ SON ÇIKIŞ
Özdemir Holding ve bağlı iştiraklerinin finansal tablolarını incelemek amacıyla oluşturulan konkordato komiser heyetinde Denetçi Mali Müşavir Cem Çeliker, Hukukçu Gönenç Demir ve Sektörden İnşaat Mühendisi Mehmet Küçükaksoy görevlendirildi.
İzmir merkezli şirketin inşaat alanında birçok büyük projeyi gerçekleştirdiği, ayrıca Katar'a ait büyükelçilik binalarının da yapımını üstlendiği biliniyor. Şirketin konkordato sürecindeki durumunu belirleyecek nihai duruşma için 6 Haziran 2026'ya tarih verilirken, bu sürece kadar Özdemir Holding'in yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde mahkeme şirket hakkında iflas kararı verebilecek.
12 ülkede 20’den fazla özgün proje geliştiren şirket, Aga Han Vakfı ve Katar Devleti Dışişleri Bakanlığı gibi küresel kurumlarla iş birliği yapıyor. Grup, Katar Ankara Büyükelçiliği yenilenmesini de gerçekleşirdi. Grubun Azerbaycan, Kırgızistan ve Arap ülkelerinde de çalıştığı otel, okul, büyükelçilik gibi projeleri var.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.