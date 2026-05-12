BDDK tarafından yayımlanan güncel rapor, Türkiye’deki borçlanma eğiliminin bölgeler arasındaki keskin farkını ortaya koydu. Sanayi, ticaret ve turizmin merkezi konumundaki büyükşehirler yüksek kredi hacimleriyle dikkat çekerken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illerin "en az borçlu" iller kategorisinde yer aldığı görüldü.

ANKARA KİŞİ BAŞI KREDİDE İSTANBUL’U GERİDE BIRAKTI

Toplam kredi hacmi bakımından İstanbul 8,68 trilyon TL ile listenin ilk sırasında yer alsa da, nüfusa oranla yapılan hesaplamada Ankara zirveye yerleşti. Başkent Ankara’da kişi başına düşen kredi hacmi 577 bin TL olarak kaydedilirken, İstanbul 551 bin TL ile ikinci sırada yer aldı. Kişi başı borçlanmada Antalya 373 bin TL ile üçüncü, Gaziantep ise 356 bin TL ile dördüncü sırada yer alarak yüksek hacimli iller grubunu oluşturdu.

EN BORÇSUZ ŞEHİR AÇIKLANDI

Kişi başı kredi kullanımı en düşük olan iller listesinde ise Doğu Anadolu illeri öne çıktı. Verilere göre Hakkâri, 56 bin 700 TL ile Türkiye’nin kişi başına en az kredi hacmine sahip ili oldu. Hakkari’yi sırasıyla şu iller takip etti:

Ağrı: 57,3 bin TL

Şırnak: 57,6 bin TL

Bingöl: 59,3 bin TL

Muş: 68,8 bin TL

Rakamlar, Ankara’daki bir vatandaşın ortalama kredi yükünün, Hakkâri’deki bir vatandaşa oranla yaklaşık 10 kat daha fazla olduğunu gösterdi.

TOPLAM HACİMDE LİDER ŞEHİRLER

İllerin toplam nakdi kredi büyüklüklerine bakıldığında, sanayi ve ticaret kapasitesi yüksek olan kentlerin sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

İstanbul: 8,684 trilyon TL

Ankara: 3,413 trilyon TL

İzmir: 1,381 trilyon TL

Antalya: 1,037 trilyon TL

Bursa: 799 milyar TL

Listenin en sonunda yer alan Bayburt ise 8,4 milyar TL ile Türkiye’nin toplam kredi hacmi en düşük ili olarak kayıtlara geçti.