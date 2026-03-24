Türkiye genelinde ortaöğretim seviyesindeki akademik rekabetin her geçen yıl artmasıyla birlikte, köklü eğitim kurumlarının taban puanları da yükselişini sürdürüyor. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı verileriyle hazırlanan başarı sıralamasında, İstanbul’un eğitimdeki ağırlığı bir kez daha tescillendi. İlk 10 lisenin 8’i İstanbul’da yer alırken, Ankara ve İzmir’den birer fen lisesi listeye girmeyi başardı.

ZİRVEDE "TAM PUAN" ŞARTI

Sıralamanın en üstünde yer alan Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi (Almanca ve İngilizce bölümleri), 500 tam puan tavanı üzerinden öğrenci kabul ederek yerleştirme sürecindeki en seçici kurumlar oldu. Bu okulları, 495,3 puanla İstanbul Atatürk Fen Lisesi’nin Almanca bölümü takip etti.

Ankara Fen Lisesi 494,5 puanla başkentteki en yüksek puanlı okul unvanını korurken; Cağaloğlu Anadolu Lisesi, İzmir Fen Lisesi ve Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi gibi kurumlar 493,9 puan bandıyla listenin üst sıralarında yer aldı.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK PUANLI 10 DEVLET LİSESİ

Eğitim kaliteleri ve yabancı dil ağırlıklı müfredatlarıyla öne çıkan okulların başarı sıralaması şu şekilde oluştu:

Galatasaray Lisesi (İstanbul) - Fransızca: 500

İstanbul Erkek Lisesi (İstanbul) - Almanca: 500

Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul) - Almanca: 500

Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul) - İngilizce: 500

İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İstanbul) - Almanca: 495,3

Ankara Fen Lisesi (Ankara) - İngilizce: 494,5

Cağaloğlu Anadolu Lisesi (İstanbul) - Almanca: 493,9

İstanbul Atatürk Fen Lisesi (İstanbul) - İngilizce: 493,9

İzmir Fen Lisesi (İzmir) - İngilizce: 493,9

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İstanbul) - Almanca: 493,9