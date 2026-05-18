Astor Enerji (ASTOR), Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde kesilen idari para cezasına ilişkin ödeme detaylarını paylaştı. Şirket, 4054 sayılı Kanun’un ihlali gerekçesiyle verilen cezayı, yasal haklarını saklı tutarak ve peşin ödeme avantajından yararlanarak hazineye aktardı.

339 MİLYON LİRALIK CEZADA NAKİT ÖDEME İNDİRİMİ YAPILDI

Rekabet Kurumu Başkanlığı’nın Mart 2025’te aldığı karar doğrultusunda, Astor Enerji’nin 2023 yılı gayrisafi gelirleri üzerinden yüzde 2,2874 oranında ceza uygulanması kararlaştırılmıştı. Toplamda 339 milyon 807 bin 744 TL olarak hesaplanan ceza tutarı için şirket, Kabahatler Kanunu’nun sunduğu imkanları değerlendirdi.

ÖDEME NAKİT VE TEK SEFERDE YAPILDI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, peşin ödeme indirimi sayesinde ödenecek tutarın 254 milyon 855 bin 808 TL’ye düştüğü belirtildi. Gerekçeli kararın tebliğinin ardından harekete geçen enerji devi, söz konusu meblağı 14 Nisan 2026 tarihi itibarıyla tek seferde ve nakit olarak ödedi.

YARGI YOLU AÇIK

Finansal disiplin çerçevesinde hareket eden Astor Enerji, söz konusu ceza için daha önce hazırlık yapmıştı. Açıklamada, 2025 yılı hesap dönemine ait bilançoda ceza tutarına yönelik 253 milyon 306 bin 35 TL tutarında bir karşılık ayrıldığı hatırlatıldı. Bu sayede ödemenin şirket nakit akışındaki etkisi önceden muhasebeleştirilmiş oldu.

Astor Enerji yönetimi, yapılan bu ödemenin bir suç kabulü olmadığını ve hukuki sürecin devam edebileceğinin altını çizdi. Şirket, idari para cezasının ödenmiş olmasının, Rekabet Kurulu kararına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemediğini ve hukuki seçeneklerin değerlendirileceğini vurguladı.