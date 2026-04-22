Türkiye otomobil pazarı 2026 yılında oldukça hareketli şekilde devam ediyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ve kredi musluklarındaki kısıtlamalara rağmen, Türk tüketicisinin otomobile olan tutkusu değişmedi. İkinci el değerini koruyan, servisi yaygın ve yakıt tasarrufu sunan modeller yine listenin üst sıralarında yer aldı.
10. DACIA SANDERO STEPWAY
Listenin 10. sırasında, "en ulaşılabilir crossover" unvanını kimseye bırakmayan Dacia Sandero Stepway yer alıyor. Özellikle B-SUV segmentinde uygun fiyatlı bir alternatif arayanların ilk adresi olan bu model, düşük işletme giderleriyle dikkat çekiyor.
9. TOYOTA C-HR
Fütüristik tasarımıyla gençlerin ve kendini genç hissedenlerin favorisi olan C-HR, Türkiye’de üretilmesinin avantajını kullanıyor. Hibrit teknolojisi sayesinde şehir içinde sunduğu yakıt ekonomisi, onu listenin vazgeçilmezi yapıyor.
8. FIAT EGEA CROSS
Egea ailesinin yerden yüksek üyesi olan Cross, SUV görünümlü bir araç isteyen ama bütçesini de düşünen tüketicilerin gözdesi. Piyasada "ikinci eli altın" olan modellerden biri olarak biliniyor.
7. TOGG T10X
Türkiye'nin otomobili Togg T10X, üretim kapasitesinin artmasıyla listeye 7. sıradan güçlü bir giriş yaptı. Elektrikli araçlar arasında Türkiye'nin en çok tercih ettiği model T10X oldu
6. BYD SEAL U
Türkiye pazarına girdiği andan itibaren dengeleri değiştiren BYD, Seal U modeliyle listede hızla yükseldi. Hem şarj edilebilir hibrit hem de tam elektrikli seçenekleriyle geniş ailelerin yeni tercihi oldu.
5. TESLA MODEL Y
Küresel bir fenomen olan Tesla Model Y, Türkiye'de kurduğu şarj ağı ve marka imajıyla 5. sıraya kadar tırmandı. Teknoloji meraklılarının ilk tercihi olan bu model, elektrikli araç piyasasının standartlarını belirliyor.
4. TOYOTA COROLLA
Yılların eskitemediği Corolla, özellikle hibrit motor seçeneğiyle listenin dördüncü sırasında. Piyasa değeri asla düşmeyen, "al sat" yaparken sahibini üzmeyen bu model, Türk aile yapısının en güvenilir dostu olmaya devam ediyor.
3. FIAT EGEA SEDAN
Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en çok satan modeli olan Fiat Egea Sedan, bu kez üçüncülüğe yerleşiyor. Filo kiralamaların ve taksici esnafının vazgeçilmezi olan Egea, yedek parça bolluğu ve servis yaygınlığıyla piyasanın en güçlü oyuncularından biri.
2. RENAULT MEGANE SEDAN
Oyak-Renault fabrikalarında üretilen Megane Sedan, şık tasarımı ve geniş iç hacmiyle zirvenin hemen ortağı. Özellikle prestij ve ekonomiyi bir arada arayan kurumsal firmalar ve aileler için piyasanın en likit (hızlı nakde dönen) araçlarından biri.
1. RENAULT CLIO: TÜRKİYE'NİN YENİ ŞAMPİYONU
Ve zirvede Renault Clio var. 2025 sonu ve 2026 başı itibarıyla Türkiye'nin en çok satan otomobili olmayı başaran Clio, hem bireysel kullanıcılar hem de kiralama şirketleri tarafından kapış kapış gidiyor. B segmentinin bu küçük devi, düşük yakıt tüketimi ve her bütçeye hitap eden ikinci el piyasasıyla şu an Türkiye’nin en popüler arabası.
