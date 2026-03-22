İstanbul Ümraniye'de meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde soruşturma genişletildi.

(Kubilay Kaan Kundakçı)

Olayla ilgili olarak silahı ateşlediği öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun yanı sıra, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

(Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu)

'CİNAYETE AZMETTİRME' İDDİASI

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Aleyna Kalaycıoğlu’nun olay anında araçta olduğu tespit edildi. Bu gelişme sonrası anne ve kız hakkında “cinayete azmettirme” suçlamasıyla işlem başlatıldı. Şüphelilerin Gayrettepe’deki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

TETİĞİ ÇEKEN KADAYIFÇIOĞLU

Cinayette silahı kullanan kişinin Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu belirlendi. Kadayıfçıoğlu’nun olay sonrası yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken, saldırıda kullanıldığı değerlendirilen silah da ele geçirildi.

(Alaattin Kadayıfçıoğlu)

SALDIRININ ASIL HEDEFİ VAHAP CANBAYDI

Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, saldırının asıl hedefinin rapçi Vahap Canbay olduğu, ancak açılan ateş sonucu araçta bulunan Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

(Vahap Canbay - Aleyna Kalaycıoğlu)