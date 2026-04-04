Aksaray’da yaşanan olayda bir kadın, eşini komşusu olan başka bir kadınla evinin yatak odasında suçüstü yakaladı. O anları cep telefonuyla kayda alan kadın, yaşadığı şokun ardından komşularından yardım istedi.

"BENİM YATAK ODAMDAN ÇIKTI"

Kayda alınan görüntülerde aldatılan kadının büyük bir öfke yaşadığı duyuldu. “Bırak beni! Kim var evin içinde?” diyerek odaya yönelen kadın, karşısında komşusunu görünce “Benim yatak odamdan çıktı bu kadın! İnanmıyorum!” sözleriyle tepki gösterdi.

ALDATAN KADINDAN HABER VAR

Gündeme bomba gibi düşen görüntülerin ardından evli adamla basılan kadının babasının evine sığındığı, aldatılan kocanın ise avukatı aracılığıyla boşanma davası açtığı öğrenildi.

SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİ, DAVA AÇTI

2 çocuk annesi hemşire olduğu öğrenilen aldatılan kadının ise olayın ardından çocuklarıyla birlikte sığınma evine yerleştiği belirtildi. Kadının hem eşinden hem de komşusundan şikayetçi olduğu ve boşanma davası açtığı öğrenildi.

KENDİNİ "BİR KERE OLDU" DİYEREK SAVUNDU

Evde yakalanan komşu kadın ise kendini savunmaya çalıştı. “İlk defa oldu, bir daha olmayacak… Sadece bir şey istemeye gelmiştim” diyen kadın, durumu inkâr etmeye çalıştı. Ayrıca “Kocam beni öldürür, ne istersen yap ama kimseye söyleme” sözleriyle aldatılan kadına yalvardı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, APARTMAN AYAĞA KALKTI

Olay kısa sürede büyüyerek apartmana yayıldı. Aldatılan kadın, “Ben seni evime aldım, çayımı içirdim!” diyerek komşusuna sert tepki gösterdi. Gerginliğin artmasıyla birlikte taraflar arasında fiziksel müdahalenin de yaşandığı, feryatların apartmanda yankılandığı görüldü.

"BENİM DE ÇOCUKLARIM VAR"

Görüntülerde aldatılan kadının, “Benim de çocuklarım var! Hiç mi düşünmedin?” sözleri dikkat çekti. Komşu kadının ise “Çocuklarım var, yapma” diyerek kendini savunmaya çalıştığı anlar kayda geçti.