CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Şahbaz, "Türkiye’de ruh sağlığı, yıllardır iktidarın gözünde bir 'lüks hizmet' gibi görülüyor. Sağlık bütçesinin yüzde 1’inden azı ruh sağlığına ayrılıyor; Avrupa ortalamasının onda biri. Halkın ruh sağlığı değil, ilaç tekelleri ve kriz yönetimi finanse ediliyor" dedi.

"DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK ALTINDA"

Türkiye'de her altı yetişkinden birinin ruhsal desteğe ihtiyaç duyduğunu ama psikiyatrist sayısının dünya ortalamasının çok altında olduğunu kaydeden Şahbaz, psikolog atamalarının ise yok denecek kadar az olduğuna dikkat çekti.

"TÜRKİYE ZİRVEDE"

Şahbaz, "Kamu hastanelerinde doktorun hastaya ayırabildiği süre dakikalarla sınırlı; terapiye erişim yok, ilaç dayatması var. Sonuç: Türkiye, OECD ülkeleri arasında antidepresan kullanımında zirvede" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında sağlık emekçilerinin sorunlarına da işaret eden Şahbaz, "Emekçiler bu krizin en ağır yükünü taşıyor. Hemşirelerin yüzde 86’sı, çalışanların yarıdan fazlası işyerinde mobbing altında. Uzun mesai, düşük ücret, güvencesizlik insanları depresyona sürüklüyor. Ruh sağlığı krizi, bireysel değil; piyasacı düzenin toplumsal faturasıdır. Üstelik bağımlılıkla mücadele için STK’ya aktarılan milyarlar, şeffaf olmayan ve denetimsiz bir şekilde kullanılıyor. Toplum temelli merkezler yerine, gösteriş projeleri destekleniyor" değerlendirmesini yaptı.

"BU ÜLKENİN İHTİYACI; ÜCRETSİZ, KAMUSAL, TOPLUM TEMELLİ RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİDİR"

Zeliha Aksaz Şahbaz, şunları kaydetti:

"Biz açık söylüyoruz: Ruh sağlığı bir ayrıcalık değil, temel haktır. Bu ülkenin ihtiyacı; ücretsiz, kamusal, toplum temelli ruh sağlığı merkezleridir. Psikolog, psikiyatrist, sosyal hizmet uzmanı, hemşire ve diğer uzmanların birlikte çalıştığı güçlü bir sistem kurulmadıkça, halkın ruh sağlığı da geleceği de güvende olmayacak. Biz, bu sorunlara kalıcı çözümler sunmak için multidisipliner bir yaklaşımla Halk Sağlığı Merkezleri ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri kuracağız. Bu merkezlerde psikologlar, psikiyatristler, sosyal hizmet uzmanları ve diğer sağlık profesyonelleri bir arada çalışacak; önleyici hizmetler, danışmanlık ve rehabilitasyon ücretsiz ve erişilebilir hale gelecektir. Ruh sağlığına yatırım, insana ve topluma yapılan en verimli yatırımdır. Sağlığa yatırım yapan; eşit, ücretsiz, nitelikli ve kamucu bir sağlık sistemi mümkündür. Krizlere değil, sağlığa yatırım yapan kamucu bir sistem mümkündür."