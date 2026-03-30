Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı paylaşımlarda yer alan 'Türkiye’nin İran’ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan’a gireceği' yönündeki iddiaların dezenformasyon ürünü olduğu belirtildi. Açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nin en başından bu yana savaşın tarafı olmadığını açıkça ifade ettiği vurgulandı.

'SAVAŞIN BİTMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ'

Açıklamada, saldırıların bir an önce sona ermesi, savaşın yayılmasının önlenmesi ve kalıcı barışın sağlanması için yoğun bir diplomatik çaba yürüttüğü ifade edildi. Türkiye’nin bu tutumunun, başta çatışan taraflar olmak üzere tüm aktörler tarafından takdir edildiği kaydedildi.

'PSİKOLOJİK SAVAŞIN PARÇASI'

DMM, söz konusu paylaşımların aynı zamanda psikolojik savaşın bir parçası olduğunu, Türkiye’nin imajına zarar vermeyi ve krizdeki yapıcı rolünü gölgelemeyi amaçladığını belirtti. Kamuoyuna, asılsız iddialara itibar edilmemesi ve yalnızca resmi makamların açıklamalarının dikkate alınması çağrısında bulunuldu.