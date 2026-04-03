Türkiye'deki tatili süresince sadece eşiyle kısa görüşmeler yaptığını düşünen yaşlı kadın, mobil verisinin açık kalması ve arka planda çalışan uygulamaların kontrolsüz veri tüketimi nedeniyle dijital bir tuzağın kurbanı oldu.

Yaşanan bu olay, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde roaming (dolaşım) ücretlerinin ulaştığı baş döndürücü rakamları ve dikkatsiz kullanımın bedelini bir kez daha gözler önüne serdi.

UYARILAR YANLIŞ ANLAŞILIYOR

Artı33'te yer alan habere göre, olayın temelinde, Türkiye’nin AB içi ücretsiz dolaşım sistemine dahil olmaması ve sınır ötesi veri tarifelerinin aşırı yüksekliği yer alıyor. Uzmanlar, kullanıcıların AB sınırları içindeki "evindeymiş gibi kullan" rahatlığına alışmasının, Türkiye gibi bölgelerde ciddi maliyetlere yol açtığını vurguluyor.

Yaşlı kadının, operatöründen gelen harcama limiti uyarı mesajlarını "sadece görüşmelerin kesilmemesi için onay" sanarak kabul etmesi, internet kullanımındaki bariyerlerin de tamamen kalkmasına ve faturanın kontrolsüzce şişmesine neden oldu.

OPERATÖR ŞİRKETİ İNDİRİM UYGULADI

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve tartışmalara yol açan fahiş fatura krizinde, telefon operatörü geri adım atarak uzlaşma yoluna gitti.

Şirket, faturayı tamamen iptal etmese de "iyi niyet" kapsamında sembolik olmayan büyük bir indirim uyguladı. Yapılan müzakereler sonucunda 16 bin Euro tutarındaki fatura bin 690 Euro’ya düşürüldü.

Mağdur kadın bu tutarı ödeyerek süreci kapatırken, uzmanlar yurt dışı seyahatlerinde mobil verinin mutlaka kapatılması ve yerel hat veya Wi-Fi seçeneklerinin tercih edilmesi gerektiği konusunda kritik uyarılarda bulundu.