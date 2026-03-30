Endonezya Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yapan Piyade Taburu Yonif TP 956 / Sultan Bidar Alam (SBA), operasyonel kapasitesini güçlendirmek amacıyla yeni nesil 5.56 mm kalibreli piyade tüfekleri teslim aldı. Teslimat kapsamında ulaştırılan tüfeklerin MERTSAV üretimi MAR556T modelleri olduğu belirlendi.
Birlik karargahında yapılan teslimat sırasında askeri personel, silahların kutu açılışını gerçekleştirdi ve parçalarını ile kullanım kılavuzlarını (Buku Panduan Senjata) inceledi.
Kutularından çıkarılan tüfekler, kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından birliğin silah deposuna gönderildi.