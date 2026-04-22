Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casser demir yolu projelerinde yeni bir döneme girildiğini açıkladı.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ı Ürdün ve Suriye üzerinden birbirine bağlayacak hattın çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak.

El-Casser bu hattın ticaret trafiğine büyük katkı sunacağını vurguladı. Bakan Al Arabiya Business kanalına verdiği demeçte "Bu proje bölgesel bütünleşmeyi güçlendirecek ve ticareti destekleyerek bölge ülkeleri arasında sürdürülebilir bir kara taşımacılığı sistemi inşa edecektir" açıkklamasını yaptı.

Ülkenin demir yolu ağı şu an el-Haditha kapısı üzerinden Ürdün sınırına kadar ulaşıyor. Bu mevcut hat ilerideki uluslararası bağlantılar için stratejik bir temel oluşturuyor.

TÜRKİYE VE ARAP YARIM ADASINI BAĞLAYACAK

Lojistik hatlarını güçlendiren Arap yarımadasını Türkiye'ye bağlayan bu demiryolu girişimin açıklayan Bakan el-Casser tedarik zinciri esnekliğini artırmak adına yeni girişimler başlattıklarını duyurdu.

Kızıldeniz limanlarının yıllık 17 milyon konteyner taşıma kapasitesi olduğunu belirten el-Casser "Limanlarımız ve koridorlarımız bölge ticaretinin kesintisiz sürmesi ve malların ülkeler arası kolayca taşınması için tam uyum içinde çalışıyor" diye konuştu.

Hükümet bu limanları lojistik yollarla Körfez bölgesine bağlayarak ülkeyi bölgesel bir merkez yapmayı planlıyor.

El-Haditha sınırına uzanan yeni yük koridorları ile kara ve deniz ticareti birleşiyor. Ayrıca havalimanlarının komşu ülkelerin uçaklarına her zaman açık olduğu da belirtildi.