Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Uluslararası İlişkiler yüksek lisans eğitimine devam eden Ayşe Sena Şeref, akademik kimliğinin yanında uluslararası alanda da Türkiye’yi temsil etmenin gururunu yaşayacak.

Ayşe Sena Şeref, Miss International yolculuğu hakkında yaptığı açıklamada, “Doğu ile Batı’nın birleştiği bu topraklardan yalnızca bir unvan değil, köklü bir miras taşıyorum” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin tarihini, kültürel zarafetini ve çağdaş Türk kadınının sesini dünyaya duyurmak istediğini belirtti.

Şeref, bu süreci sadece bir yarışma olarak görmediğini vurgulayarak, “Bu yolculuk, bir yarışmadan çok daha fazlası… Kimliğimizin, özümüzün ve bugüne kadar geldiğimiz yolun gurur dolu bir kutlaması” dedi.

Sözlerini “Unutmayın, bir şey kısmetinizde varsa ne olursa olsun sizi bulur. Tokyo, geliyorum…” cümlesiyle tamamlayan Şeref, yarışmaya olan heyecanını dile getirdi.

Miss International, Japonya merkezli ve 1960 yılından bu yana düzenlenen uluslararası bir güzellik yarışması olarak biliniyor. Uluslararası Kültür Derneği tarafından organize edilen yarışma, katılımcı ülke sayısı bakımından dünyanın en büyük dördüncü güzellik organizasyonu konumunda yer alıyor.