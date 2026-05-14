

Kapıda vize kolaylığı sayesinde Türk tatilcilerin en çok tercih ettiği ülkelerden biri haline gelen Yunanistan, turizm politikalarında kapsamlı bir değişikliğe gidiyor. Özellikle Santorini, Rodos ve Mikonos gibi yoğun turist çeken adalarda artan ziyaretçi sayısının doğal çevre ve yerel doku üzerinde yarattığı baskı nedeniyle hükümet yeni önlemler hazırladı.

ADALARDA YOĞUNLUĞA VE YAPILAŞMAYA SINIRLAMA

Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ile Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou tarafından duyurulan yeni plan, turizm yatırımlarına daha sıkı kurallar getiriyor. “Özel Mekansal Turizm Çerçevesi” adı verilen düzenleme kapsamında, özellikle popüler adalarda konaklama kapasitesine üst limitler uygulanacak. Bu adımla hem çevresel tahribatın önüne geçilmesi hem de yerel mimari kimliğin korunarak turizm kalitesinin artırılması hedefleniyor.

KIYI ŞERİDİNDE SIKI İNŞAAT KURALLARI

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri kıyı bölgelerine getirilen yapılaşma yasağı oldu. Buna göre, sahil şeridinin ilk 25 metresinde kamu yararı dışında herhangi bir yeni inşaata izin verilmeyecek. Ayrıca ülke, turizm yoğunluğuna göre farklı kategorilere ayrılacak ve aşırı yoğun bölgelerde daha sert kısıtlamalar devreye girecek. Koruma altındaki doğal alanlar, tarihi yerleşimler ve arkeolojik bölgeler için de ek koruma önlemleri uygulanacak.

KAPIDA VİZE UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Tüm bu düzenlemelere rağmen Türk vatandaşlarına yönelik kapıda vize uygulamasında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Avrupa Komisyonu’nun onayıyla sürdürülen sistem kapsamında bordo pasaport sahipleri, 2026 yaz sezonu boyunca belirlenen 12 Yunan adasına 7 güne kadar vize alarak giriş yapmaya devam edecek. Yetkililer, getirilen sınırlamaların turist sayısını azaltmaktan ziyade sürdürülebilir turizmi güçlendirmeyi amaçladığını belirtiyor.