

Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan acı biber, bu kez sağlık alanında dikkat çeken bir araştırmayla gündeme geldi. Yeni yayımlandığı belirtilen bazı bilimsel analizler, aşırı acı biber tüketiminin sindirim sistemi kanserleriyle olası bir ilişkisi olabileceğini öne sürüyor.

SOFRALARIN OLMAZSA OLMAZI AMA…

Kahvaltıdan ana yemeklere kadar birçok öğünde yer bulan acı biber, Türkiye’de en yaygın tüketilen lezzetlerden biri olarak biliniyor. Araştırmalara göre, özellikle aşırı ve düzenli tüketim durumunda sindirim sistemi üzerinde uzun vadeli etkiler oluşabileceği iddia ediliyor. Uzmanların değerlendirdiği çok sayıda çalışmada, acı biber tüketimi ile mide ve bağırsak sistemi kanserleri arasında olası bir bağlantı incelendi.

11 BİNİ AŞKIN KİŞİ ÜZERİNDE İNCELEME

Yapılan analizde 14 ayrı bilimsel çalışma bir araya getirildi. Toplamda 11 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, 5 bini aşkın kanser vakası değerlendirildi. Sonuçlara göre, yüksek miktarda acı biber tüketen bireylerde sindirim sistemi kanserlerine yakalanma oranının daha yüksek olabileceği ifade edildi.

“YÜZDE 64 DAHA FAZLA RİSK” İDDİASI

Araştırmada dikkat çeken en önemli bulgulardan biri, yoğun acı biber tüketen kişilerde sindirim sistemi kanserlerine yakalanma riskinin düşük tüketenlere göre yaklaşık yüzde 64 daha fazla olabileceği yönündeki sonuç oldu. Ayrıca yemek borusu kanseri riskinin bazı gruplarda üç katına kadar çıkabileceği de rapor edildi.

MİDE KANSERİ İÇİN BULGULAR DAHA ZAYIF

Mide kanseri açısından da bazı risk artışı sinyalleri tespit edilse de, araştırmacılar bu ilişkinin net ve güçlü istatistiklerle desteklenmediğini belirtti.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Bilim insanları, bu tür çalışmaların doğrudan neden-sonuç ilişkisi kurmadığını, yalnızca olası bağlantılara işaret ettiğini vurguluyor. Beslenme, genetik faktörler ve yaşam tarzının birlikte değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.