Tavşanların ortalama yaşam süresini ikiye katlayan Herbie’nin yaşı, 10 Kasım 2025 tarihinde yapılan resmi kontrollerin ardından tescillendi. Richard ve Melissa Dunham çifti tarafından henüz sekiz haftalıkken sahiplenilen tavşan, on yıldan fazla bir süre boyunca evin diğer tavşanı Flopsy ile birlikte yaşadı. Uzmanlar, bir tavşanın bu yaşa ulaşmasının nadir bir biyolojik durum olduğunu ve yaşam standartlarının bu süreçte kritik rol oynadığını bildirdi.

ORTALAMA ÖMRÜN İKİ KATI YAŞADI

Normal şartlarda 5 ile 8 yıl arasında ömür süren tavşan türlerine kıyasla Herbie’nin 15 yılı devirmesi bilimsel bir başarı olarak değerlendirildi. Sahipleri, tavşanın karakteristik özelliklerinin ve güçlü yapısının bu uzun ömürde belirleyici olduğunu açıkladı. İleri yaşına rağmen aktif kalmaya devam eden Herbie’nin, ev ortamında özel bir ilgiyle bakıldığı ve günün büyük bölümünü bahçede güneşlenerek geçirdiği kaydedildi.

GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA RESMEN GİRDİ

Guinness yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda Herbie’nin doğum ve sahiplenme belgelerini doğrulayarak resmi rekoru onayladı. Dunham ailesi, tavşanın gençlik dönemlerinde oldukça hareketli bir karaktere sahip olduğunu ve bu zindeliğini korumasının yaşlılık dönemini kolaylaştırdığını belirtti. Rekorun tescil edilmesiyle birlikte Herbie, türünün yaşayan en yaşlı temsilcisi olarak dünya literatürüne geçti.