İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun birinci yılında, Avrupa siyasetinden peş peşe dayanışma ve destek mesajları geldi. Almanya’daki SPD yöneticilerinden Fransa Dışişleri Sözcüsü’ne, Avrupa Parlamentosu üyelerinden Avrupa’daki siyasi parti gruplarına kadar birçok isim ve kurum, hukukun üstünlüğü, adil yargılanma, siyasi çoğulculuk ve ’’muhalefete yönelik baskıların sona ermesi için’’ çağrıda bulundu.

SPD’DEN İMAMOĞLU'NA DESTEK: HAK, HUKUK, ADALET. ŞİMDİ

Almanya’da iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Genel Başkan Yardımcısı Serpil Midyatli ile SPD Genel Sekreteri Tim Klüssendorf, İmamoğlu’na destek mesajı içeren bir Instagram videosu paylaştı. Video-mesajda “Bugün Ekrem İmamoğlu’nun haksız tutuklanmasının birinci yıl dönümü. Türkiye’de siyasi muhaliflerin susturulmasına karşı sesimizi yükseltelim. Yıllardır cezaevinde tutulan Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına rağmen özgürlüklerinden mahrum yoksun… Sizin yanınızdayız ve eminim ki sonunda demokrasi kazanacak. Hak, hukuk, adalet. Şimdi!” ifadeleri kullanıldı.

FRANSA: MUHALEFET TEMSİLCİLERİNİN YARGILANDIĞI SÜREÇLERİ DİKKATLE İZLİYORUZ

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreau, günlük basın toplantısında Türkiye’ye ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Paris’in İmamoğlu’nun tutukluluğundan “derin endişe” duyduğunu dile getirdi. Confavreau, şunları söyledi:

’’9 Mart’ta başlayan davayı yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde muhalefet temsilcilerinin ve bu seçilmiş yetkililerin çalışanlarının yargılandığı süreçleri de dikkatle izliyoruz. Seçilmiş temsilcilerin haklarına saygı, muhalefetin varlığı ve siyasi çoğulculuk, adil yargılanma hakkı ile gösteri ve ifade özgürlükleri hukuk devletinin temel taşlarıdır.

Avrupa Konseyi üyesi olan ve Avrupa Birliği’ne aday bir ülke olarak Türkiye, bu konularda bazı yükümlülükleri gönüllü olarak üstlenmiştir. Bu yükümlülüklere uyulması, hem ikili ilişkilerimiz hem de Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından merkezi bir öneme sahiptir.’’

İTALYA: SERBEST BIRAKILANA KADAR DURMAYACAĞIZ

Avrupa Parlamentosu üyesi İtalyan siyasetçi Dario Nardella, İmamoğlu ve diğer tutuklu isimler için özgürlük çağrısında bulundu.

Eski Floransa Belediye Başkanı olan Nardella, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ’’İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve muhalefet lideri Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçti. Brüksel’de bu yıl dönümünü anıyor ve Türk hükümetine açık bir mesaj gönderiyoruz: Bir yıl öncesine kıyasla daha güçlü ve daha kararlıyız. İmamoğlu ve diğer tutuklu aktivistler serbest bırakılana kadar durmayacağız. Demokrasi için, hukuk devleti için, özgürlük için’’ ifadelerini kullandı.

AVRUPALI DEMOKRATLAR: LİDERLERİ HAPSEDEBİLİRSİNİZ, HALKI ASLA

Avrupa Demokrat Partisi'nin (EDP) sosyal medya hesabından paylaşılan dayanışma mesajında, Saraçhane’de dün gece düzenlenen mitinge atıfla, “Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra, Saraçhane dün gece yeniden ayağa kalktı. Sessizlik içinde değil, meydan okuyarak. Binlerce kişi meydanı doldurarak Erdoğan’ın baskılarına cesaret ve onurla karşılık verdi. Çünkü iktidar demokrasiyi kırmaya çalıştığında, halk onun kalkanı olur. Sesleri susturabilirsiniz, muhalifleri korkutabilirsiniz, kurumları eğip bükebilirsiniz. Ancak bir ulusun iradesini kıramazsınız. Çünkü bir lideri hapse atabilirsiniz ama bir halkı asla” denildi.

Avrupa Yeşiller Partisi de İmamoğlu’nun ve Türkiye’deki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İmamoğlu’na özgürlük, Türkiye’deki tüm siyasi tutuklulara özgürlük. Ekrem İmamoğlu’nun ve diğer tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Türkiye vatandaşları, temsilcilerini özgür seçimlerle belirleme hakkına sahiptir. Muhalefete yönelik baskılar sona ermelidir” denildi.

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor da ’’Bugün, İmamoglu’nun özgürlüğünü kaybetmesinin ve İstanbul’un belediye başkanını kaybetmesinin üzerinden bir yıl geçti. Hukukun üstünlüğü ile zorbalığın üstünlüğü arasındaki küresel mücadele Türkiye’de de yaşanıyor. Avrupa Birliği bu konuda sessiz kalmamalı; Avrupa Parlamentosu da kalmayacak. Ekrem Bey hapiste olmamalı’’ açıklamasını yaptı.