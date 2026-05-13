Kan donduran olay 2024 yılının Mayıs ayında ortaya çıktı. İlçede kargocu olarak çalışan bir şahsın, evinin banyosuna ve çocuklarının odalarına gizli kamera yerleştirdiğinin fark edilmesi üzerine hakkında ihbarda bulunuldu.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şahsın yaşları 13 ila 23 arasında değişen, 1'i üvey 3 kızının ifadeleri alındı.

ÇOCUKLAR İTİRAF ETTİ

Çocuklar verdikleri ifadede babalarının çocukluk dönemlerinde kendilerine istismarda bulunduğunu itiraf etti. Şahsın kızlarından ikisine cinsel tacizde, ortanca kızına ise tecavüzde bulunduğu iddia edildi.

TELEFONDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Polis ekipleri, şahsın telefonu ve USB belleklerine el koydu. Bellekler ve telefonda kızların çıplak görüntüleri ortaya çıktı. 2024 yılı Mayıs ayında gözaltına alınan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şahsın çocuklarının çıplak görüntülerini çektiği, müstehcen görüntüler izlettiği ve zorla uyuşturucu kullandırmaya çalıştığı da iddianameye girdi. Çocuklarından birinin ise dava sürecinde şikayetini geri çektiği öğrenildi.

54 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Olayla ilgili Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın karar duruşması dün görüldü. Tutuklu olarak yargılanan şahsa çocuklarından birine yönelik eylemleri için 24, diğeri için 30 yıl hapis cezasına hükmetti.