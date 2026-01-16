Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) verilerine dayanarak bu kış Influenza A (H3N2), RSV ve Covid-19’un aynı anda dolaşımda olduğuna dikkat çekti.

Özkaya, özellikle yaygın kas ve eklem ağrılarının bu sezonun en belirgin klinik bulgularından biri olduğunu vurguladı.

Bu sezon baskın seyreden Influenza A (H3N2) enfeksiyonunun ani yükselen ateş, yoğun halsizlik ve “kemiklerim sızlıyor” şeklinde tarif edilen ağrılarla ortaya çıktığını ifade eden Özkaya, Covid-19’un Nimbus ve JN.1 varyantlarında ise boğaz ağrısı ve yaygın vücut ağrılarının ön plana çıktığını belirtti.

RSV enfeksiyonlarının ise özellikle 65 yaş üzerindeki ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ağır kas ağrıları ve solunum problemlerine neden olabildiğini söyledi.

'10 GÜNÜ AŞARSA DOKTORA BAŞVURULMALI'

Vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Özkaya, “Pek çok enfeksiyon istirahat ve yeterli sıvı alımıyla düzelebilir. Ancak ateş üç günden uzun sürerse, nefes darlığı, göğüs ağrısı, bilinç bulanıklığı gelişirse ya da şikâyetler 10 günü aşarsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Antibiyotiklerin viral enfeksiyonlara karşı etkisiz olduğunun altını çizen Özkaya, gereksiz antibiyotik kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Özkaya, “Grip aşısı yüzde 100 koruma sağlamaz ancak hastalığın ağır seyretme ve hastaneye yatış riskini belirgin şekilde azaltır” dedi.