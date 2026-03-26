Orta Doğu’da tırmanan gerilim, küresel havacılık sektörünü ve turizm rotalarını derinden sarsarken uçak bileti fiyatlarında rekor artışlara yol açıyor.

Alton Aviation Consultancy verilerine göre, Asya ve Avrupa arasındaki kritik güzergahlarda bilet fiyatları geçtiğimiz yıla oranla yüzde 560’a varan devasa artışlar kaydetti.

Savaş kaynaklı hava sahası kapatmaları, rotaların uzaması ve artan yakıt maliyetleri birleşerek Sidney-Londra gibi popüler hatlarda maliyetleri iki katına çıkarırken, uzmanlar bu yüksek seyreden fiyat baskısının sonbahar aylarına kadar etkisini sürdüreceği konusunda uyarıyor.

70 BİN UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Havacılık ağındaki bu kırılganlık, seyahat talebinde şimdiden belirgin bir düşüşü tetiklemiş durumda. Özellikle ABD ve Avrupa arasındaki karşılıklı rezervasyonlarda çift haneli gerilemeler yaşanırken, yaklaşık 70 bin uçuşun iptal edilmesi yolcuları belirsizliğe itiyor.

Analistler, çatışmalar sona erse dahi operasyonel zorluklar ve kapasite kayıpları nedeniyle bilet fiyatlarının geçen yılki seviyelerin çok üzerinde kalacağını öngörüyor. Yaşanan bu tablo, yüksek maliyetler ve operasyonel kaosun gölgesinde küresel turizm sezonunun ciddi bir daralma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koyuyor.