Havayolu şirketleri belirlenen davranış kuralları kapsamında yolcularının bazı tutumlar sergilemesini talep eder. Bu davranış kuralarının dışına çıkılması halinde ya da yasaklı davranışların sergilenmesi halinde havayolu şirketleri yolcuları uçuşlardan men etme yani 'kara listeye alma' hakkı barındırır. Bir havayolu şirketi bu davranışı gerçekleştiren yolcuları kara listeye alarak uçaklarına binişlerini yasaklayacağını açıkladı.

DEV HAVAYOLU ŞİRKETİNDEN KABİN EKİBİ KARARI

Dünya çapında milyonlarca yolcusu bulunana dev havayolu şirketi British Airways yolcu davranış kurallarında önemli bir değişiklik gerçekleştirdi. Havayolu şirketi kabin ekibinin izinsiz şekilde fotoğraflarının çekilmesini, video kaydına alınmalarını ya da canlı yayına dahil edilmesini yasakladı. Yasak havayolu şirketi davranış kurallarına eklendi ve resmi olarak yürürlüğe girmiş oldu.

Şirketin Taşıma Şartları kapsamına eklenen düzenleme gereği kabin ekibinin açık ve yazılı onayı olmadan yapılan tüm dijital kayıtlar 'kabul edilemez davranış' olarak değerlendirilecek. Bu adımın atılmasında etken ise son dönemde yolcu kaynaklı tacizler ile sözlü ve fiziksel müdahale vakalarının artmasından kaynaklandı. Havayolu şirketi çalışanların emniyeti ve mahremiyetini koruma amacıyla böyle bir karar aldığını açıkladı.

TESPİT EDİLENLER UÇUŞLARDAN MEN EDİLECEK

Düzenlemede yer alan yeni kural sadece fotoğraf çekimini değil aynı zamanda izinsiz video kaydını ve sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayınları da kapsıyor. British Airways, izinsiz dijital kayıt alınması durumuna uçuş sırasında müdahale, yolcunun kara listeye alınması ya da yasal süreç başlatılması gibi yaptırımların uygulanabileceğini açıkladı. Bunun yanında mürettebatın yazılı ve açık onayı olması halinde çekim yapılmasına izin verilebilecek. Bu yasağa uymayan yolcular ise uçuşlardan men edilerek British Airways bünyesinde çalışan uçaklara alınmayacak.