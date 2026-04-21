Uçuş öncesi ücretsiz bir üst sınıfa (upgrade) geçişten daha güzel ne olabilir? 2 metre boyunda ve 115 kilo ağırlığındaki bir yolcu için bu, adeta piyangonun vurması demekti. Ancak Southwest Airlines uçağına bindiğinde aldığı bu teklifin aslında "gizli bir görev" olduğunu kısa sürede anladı.

JET KÖPRÜSÜNDE GİZEMLİ BAKIŞLAR

Reddit’te paylaşılan ve kısa sürede viral olan hikayeye göre, devasa yapısıyla dikkat çeken yolcu, uçağa binmek için kuyrukta bekliyordu. O sırada iki kabin memurunun kendisini incelediğini ve kendi aralarında fısıldaştıktan sonra uçağa geri döndüklerini fark etti.

Uçağın kapısından adımını attığında ise bir sürprizle karşılaştı. Kabin memuru gülümseyerek eğildi ve kulağına fısıldadı: "Sizin için acil çıkış sırasında çok özel bir VIP koltuk ayırdık."

"VIP" KOLTUĞUN BEDELİ: ABA OLMAK

6’6” (yaklaşık 1.98m) boyundaki yolcu, diz mesafesinin keyfini çıkaracağını düşünerek heyecanla koltuğuna yerleşti. Ancak havalanmadan hemen önce kabin memuru asıl sebebi açıkladı: "Bu uçuşta benim ABA'm olacaksınız."

Yolcu, daha önce hiç duymadığı bu terimin ne anlama geldiğini sorduğunda ise gerçek ortaya çıktı.

ABA NEDİR?

Havacılık terminolojisinde ABA (Able-Bodied Assistant), yani "Fiziksel Olarak Yeterli Yardımcı" anlamına gelir. Kabin ekipleri, uçuş sırasında yaşanabilecek olası bir acil durumda veya güvenlik probleminde kendilerine fiziksel destek verebilecek, güçlü kuvvetli yolcuları önceden gözlerine kestirirler.

NEDEN SEÇİLDİ?

Kabin memuru durumu şöyle özetledi: İki sıra önde, bir önceki uçuştan kalan ve oldukça sarhoş olan bir çift oturuyordu. Taşkınlık çıkarma potansiyelleri yüksek olduğu için ekip, herhangi bir arbede durumunda müdahale edebilecek yapılı bir yolcuya ihtiyaç duymuştu.

UÇUŞ SORUNSUZ SONA ERDİ

Neyse ki uçuş boyunca korkulan olmadı ve sarhoş çift olay çıkarmadan yolculuğu tamamladı. Yolcu, ekstra diz mesafesinin tadını çıkarırken bir yandan da "havacılık güvenliğinin gizli bir parçası" olmanın heyecanını yaşadı.

Siz siz olun: Bir dahaki sefere uçakta size durup dururken "VIP koltuk" teklif edilirse, karşılığında bir "koruma" görevi üstlenip üstlenmediğinizi sormayı unutmayın!