Uçuş görevlileri, uçak kabinindeki en kirli alanlardan birinin koltuk arkası cepleri olduğunu açıkladı. Kabin ekiplerine göre yolcular bu bölümlere sadece eşyalarını değil, çöplerini de bırakıyor.

Sekiz yıllık kabin görevlisi Danielle, koltuk ceplerinde kullanılmış mendil, yemek artığı ve hatta kirli bebek bezleri gördüğünü söyledi. Üstelik bu alanların her uçuş sonrası detaylı şekilde temizlenmediğini belirtti.

KİŞİSEL EŞYALARINIZI KOYMAYIN

Görevliler, yolculara telefon, kulaklık ve belgelerini doğrudan bu ceplere koymamalarını öneriyor. Kullanılması gerekiyorsa önce dezenfektan mendille silinmesi tavsiye ediliyor.

TUVALET ÇEVRESİNE DE DİKKAT

Kabin ekiplerinin uzak durduğu bir diğer nokta ise tuvalet yakınındaki koltuklar. Yoğunluk ve kötü kokular nedeniyle bu bölümün rahatsız edici olabildiği belirtiliyor.

Uçuş görevlileri ayrıca yolcuları uçak tuvaletine çıplak ayakla ya da sadece çorapla girmemeleri konusunda da uyarıyor.