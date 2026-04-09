Kasım 2023 ile Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı saha çalışmalarında, bölgedeki 64 ayrı mağara mercek altına alındı. Araştırmacılar, her biri izole birer ekosistem barındıran bu mağaraların evrimsel süreçte "doğal laboratuvar" görevi gördüğünü raporladı. Keşfedilen türler arasında en dikkat çekeni, aerodinamik hareket kabiliyetiyle ağaçlar arasında mesafe kat edebilen uçan yılan türü oldu.

TURKUAZ ÇUKUR ENGEREĞİ BULUNDU

Çalışma kapsamında saptanan canlılar arasında turkuaz renkli bir çukur engerek türü, fizyolojik özellikleriyle öne çıktı. Bu türün başında bulunan ve ısı algılama yetisine sahip özel bir organ sayesinde avını termal olarak tespit edebildiği belirlendi. Araştırma ekibi ayrıca, genetik ve morfolojik açıdan yeni olduğu kesinleşen ancak henüz resmi isimlendirme süreci tamamlanmamış çeşitli geko türlerini de kayıt altına aldı.

NADİR TÜRLER KEŞFEDİLDİ

Mağara çevrelerinde yapılan gözlemlerde, sadece yeni türlere değil, nesli küresel ölçekte tehlike altında olan Sunda pangolini, yeşil tavus kuşu ve makak türlerine de rastlandı. Bilim insanları, bölgedeki mağara sistemlerinin büyük bir kısmının henüz incelenmediğini vurgulayarak mevcut bulguların buzdağının görünen kısmı olduğunu ifade etti.

Ancak keşfedilen bu benzersiz ekosistemin sürdürülebilirliği konusunda ciddi riskler bulunduğu bildirildi. Çimento üretimine yönelik madencilik faaliyetleri, kontrolsüz turizm, kaçak avlanma ve mevsimsel orman yangınlarının türlerin devamlılığını tehdit ettiği saptandı.

KORUMA STATÜSÜ GÜNDEMDE

Uzmanlar, yeni türlerin yok olmaması için bölgeye acil müdahale edilmesi gerektiğini savunuyor. Elde edilen veriler ışığında, Kamboçya'daki kireç taşı mağaralarına özel koruma statüsü verilmesi ve madencilik faaliyetlerinin sınırlandırılmasına yönelik yasal süreçlerin başlatılması gündeme alındı.