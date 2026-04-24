Asgari ücretliye, emekliye düşük zam yapılması için her fırsatta çağrı yapan, raporlar yazan Merkez Bankası yöneticilerine milyonlar yağdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan dahil Banka’nın 10 tepe yöneticisi ile 4 denetim kurulu üyesine 2025’te 81 milyon 377 bin lira brüt ücret ödendi.

Başkan Fatih Karahan’ın aylık brüt maaşı bugün itibarıyla yaklaşık 830 bin liraya, başkan yardımcılarının maaşı da 700 bin liraya çıktı. Enflasyonu frenlemek için her fırsatta asgari ücretin baskılanmasını öneren Merkez Bankası Başkanı yaklaşık 30 asgari ücrete, başkan yardımcıları 25 asgari ücrete karşılık gelen gelirle geçiniyor.

ERDOĞAN SEÇİYOR

Merkez Bankası’nın başkan ve başkan yardımcılarının aylık ücretleriyle temsil ödenekleri, 7 kişilik Banka Meclisi ve 5 kişilik Para Politikası Kurulu üyesinin aylıkları ile tazminatları, 4 kişilik Denetim Kurulu üyesinin ücretleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından belirleniyor. Başkan ve başkan yardımcıları birden fazla koltukta görev yaptığı için tüm üst yönetim aslında 10 kişiden oluşuyor. Merkez Bankası hangi yöneticiye ne kadar ücret ödendiğini açıklamadığı için yöneticilerin yıllık ve aylık gelirleri ‘yaklaşık’ olarak hesaplanabiliyor.

SÖZCÜ’nün yaptığı hesaplamalara göre Başkan Fatih Karahan’ın 2025 yılı yıllık brüt geliri yaklaşık 8.4 milyon lira, aylık geliri de 700 bin lira civarında oldu. Karahan’ın bugünkü maaşının ise yaklaşık 830 bin lira olduğu tahmin ediliyor. İki başkan yardımcısına ise 2025’te aylık brüt 590 bin lira ödendiği, başkan yardımcılarının bu yılki maaşının ise yaklaşık 700 bin liraya çıktığı hesaplanıyor.

Genel müdürlere para yağdı

Merkez Bankası’nın personel sayısı son bir yılda 231 kişi artarak 4 bin 123’e yükseldi. Merkez Bankası, kendi personelinin maaş ve ücretlerine 2025 yılında yüzde 51 zam yaptı. Böylece Merkez Bankası’nın 2025 yılı ücret ve maaş ödemesi 14.3 milyarı aştı. Personel başına düşen aylık brüt maaş 289 bin liraya çıktı. Ancak Merkez Bankası’nda yüksek maaş ve yıllık primlerin kaymağı genel müdür ve yardımcılarına gidiyor. Merkez Bankası’nda ‘Başkanlık Ofisi Genel Müdürü’ de dahil çeşitli isimler altında tam 19 genel müdür görev yapıyor.