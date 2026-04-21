İktidarın ‘Babalar gibi satarız’ stratejisi hız kesmeden devam ediyor. Kamuoyunu devlete ait köprü ve otoyolların satışına dair bilgiler veren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından işletilen 5 Otoyolun 25 yıllığına özelleştirileceğini söyledi. Bu özelleştirme ile bugün bu köprüleri ücretsiz veya çok cüzi ücretlerle kullanan vatandaşların, şirketlere yılda 21 milyar 677 milyon lira para ödeyeceğini söyleyen Yavuzyılmaz, 25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına da 542 milyar lira gireceğini savundu.

HALK DÜŞMANLIĞIDIR

120 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 38 kilometrelik İstanbul 2’nci Çevre Otoyolu (TEM), 51 kilometrelik İzmir Çevre Otoyolu, 34 kilometrelik Bursa Çevre Otoyolu ile 32 kilometrelik Gaziantep Çevre Otoyolu ve bağlantı yolları dahil toplam 275 kilometrelik yolun özel şirketlerin kontrolüne geçeceğini belirten Yavuzyılmaz, şunları söyledi: “2025 yılında bu otoyollardan 836 milyon 568 bin adet araç geçti. KGM’nin işlettiği toplam 2 bin 282 kilometrelik otoyol ve köprüler (devam eden otoyollar ve çevre otoyolları dahil) zaten özelleştirme paketinin içindeydi. Otoyollar 2026’da özelleştirilirse şirketler, bu otoyolları yap-işlet-devret modelli otoyolların araç geçiş fiyatıyla işlettiğinde; bir yılda vatandaştan tahsil edeceği geçiş ücreti en az 21 milyar 677 milyon lira olacak. 25 yıllık özelleştirme sürecinde şirketlerin kasasına girecek tutar ise 542 milyar lira ve bugünkü kurla 12 milyar dolar olacak. Bunun adı vatandaşı soymaktır. Vatandaşın vergileriyle zaten maliyeti ödenmiş olan çevre otoyollarını özelleştirmek halk düşmanlığıdır.”

Köprüler için rota yabancılarda

Otoyolların yanı sıra İstanbul’un simge yapılarından boğaz köprüleri de satışta. Türk heyeti Portekiz’de yatırımcılarla görüşmelere başladı. Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre, AKP hükümetinden bir heyet, geçtiğimiz günlerde Lizbon’a bir ziyaret gerçekleştirdi. İspanya’da konuyla ilgili görüşmeler yapıldığı da iddialar arasında.

Özelleştirilecek olan otoyollar arasında en uzunu 120 kilometre ile Ankara Çevre Otoyolu.