İran savaşı nedeniyle jet yakıtı fiyatlarının iki katına yükselmesi üzerine Ekim ayına kadar 20 bin uçuşunu iptal eden Lufthansa, bu kez ücretsiz el bagajı uygulamasını kaldırma kararı aldığını duyurdu.

15 EURO'DAN BAŞLAYAN EK ÜCRETLER UYGULANACAK

Bu kararla birlikte, mevcutta çoğu tekerlekli olan ve kabin üstü bölmelere yerleştirilen 8 kilogramlık bagajlar için yolcuların 15 Euro’dan başlayan ek ücret ödemesi gerekecek. Düzenleme, 28 Nisan’dan itibaren satın alınan biletler için geçerli olacak ve 19 Mayıs sonrası kısa ve orta mesafeli uçuşlarda uygulanmaya başlanacak.

Lufthansa, bu değişikliği yolcu alışkanlıklarındaki dönüşümle açıklıyor. Şirkete göre yeni ücretlendirme, özellikle günübirlik seyahat eden yolcular için daha uygun başlangıç fiyatlarıyla ek bir seçenek sunmayı amaçlıyor.

Mevcut uygulamada ise Ekonomi ve Premium Ekonomi sınıfında seyahat eden yolcular, 55x40x23 cm ölçülerinde ve 8 kilograma kadar olan 1 adet kabin bagajını ücretsiz taşıyabiliyordu. Business ve First Class yolcuları ise aynı koşullarda 2 adet el bagajını ücretsiz olarak kabine alabiliyordu.