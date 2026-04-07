UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın ve 9 Nisan Perşembe günü 4 karşılaşma oynanacak.

Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.

Ligde çeyrek final ilk maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

19.45 Braga (Portekiz) - Real Betis (İspanya)

Perşembe:

22.00 Freiburg (Almanya) - Celta Vigo (İspanya)

22.00 Porto (Portekiz) - Nottingham Forest (İngiltere)

22.00 Bologna (İtalya) - Aston Villa (İngiltere)